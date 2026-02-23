Haryana News: हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-82 स्थित फ्लोरिडा सोसायटी में एक खतरनाक घटना सामने आई, जिसमें एक महिला ने अपने छोटे बेटे की जान को जोखिम में डालते हुए गिरे हुए कपड़े नीचे लाने की कोशिश की. इस पूरी घटना का वीडियो सोसायटी के अन्य निवासियों ने रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

जानकारी के मुताबिक, आठवीं मंजिल पर रहने वाली एक महिला के कपड़े सूखते समय गलती से सातवीं मंजिल की बालकनी के शेड पर गिर गए. उन्हें वापस लाने के लिए महिला ने अपने बेटे को एक साड़ी की मदद से नीचे लटका दिया. आठवीं मंजिल से सातवीं मंजिल तक बच्चे को साड़ी से बांधकर नीचे उतारा गया गिरे हुए कपड़े लेने के बाद उसे वापस ऊपर खींचा गया.

Woman living on 4th floor saw her saree fall down in the balcony of the third floor house.



The house was empty and locked.



So she risked the life of her kid to get it.



People like this woman don’t deserve to be parents.



pic.twitter.com/rTPiOqyENs — Roshan Rai (@RoshanKrRaii) February 23, 2026

नेटिज़न्स मां के व्यवहार पर गुस्सा व्यक्त कर रहे

इस खतरनाक दृश्य को सामने वाले अपार्टमेंट के निवासियों ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया. वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिज़न्स मां के व्यवहार पर गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो लड़के की जान चली जाती, कुछ कपड़ों के लिए इतना साहस कैसे किया गया. वे इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर उस समय साड़ी छूट जाती या बच्चे ने डर से हाथ छोड़ दिया होता तो अपूरणीय क्षति होती.

गैर-जिम्मेदाराना काम को दोहराने के खिलाफ चेतावनी दी

ऐसा लगता है कि इस घटना पर स्थानीय अपार्टमेंट एसोसिएशन के साथ-साथ पुलिस ने भी प्रतिक्रिया दी है. महिला को नोटिस जारी किया गया है और उसे इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना काम को दोहराने के खिलाफ चेतावनी दी गई है. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि माता-पिता को बच्चों की सुरक्षा के मामले में बेहद सावधान रहना चाहिए और सामाजिक जागरूकता के साथ व्यवहार करना चाहिए.