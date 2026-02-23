हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: हैरान करने वाली सनक! मां ने चौथी मंजिल से मासूम को लटकाकर नीचे से उठवाई साड़ी, वीडियो वायरल

Video: हैरान करने वाली सनक! मां ने चौथी मंजिल से मासूम को लटकाकर नीचे से उठवाई साड़ी, वीडियो वायरल

Faridabad News: दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सेक्टर-82 में एक महिला ने अपने बेटे की जान को जोखिम में डालकर चौथी मंजिल से मासूम को लटकाकर नीचे से साड़ी उठवाई. घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

By : तेलगू डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 06:19 PM (IST)
Preferred Sources

Haryana News: हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-82 स्थित फ्लोरिडा सोसायटी में एक खतरनाक घटना सामने आई, जिसमें एक महिला ने अपने छोटे बेटे की जान को जोखिम में डालते हुए गिरे हुए कपड़े नीचे लाने की कोशिश की. इस पूरी घटना का वीडियो सोसायटी के अन्य निवासियों ने रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.                        

जानकारी के मुताबिक, आठवीं मंजिल पर रहने वाली एक महिला के कपड़े सूखते समय गलती से सातवीं मंजिल की बालकनी के शेड पर गिर गए. उन्हें वापस लाने के लिए महिला ने अपने बेटे को एक साड़ी की मदद से नीचे लटका दिया. आठवीं मंजिल से सातवीं मंजिल तक बच्चे को साड़ी से बांधकर नीचे उतारा गया गिरे हुए कपड़े लेने के बाद उसे वापस ऊपर खींचा गया. 

नेटिज़न्स मां के व्यवहार पर गुस्सा व्यक्त कर रहे

इस खतरनाक दृश्य को सामने वाले अपार्टमेंट के निवासियों ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया. वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिज़न्स मां के व्यवहार पर गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो लड़के की जान चली जाती, कुछ कपड़ों के लिए इतना साहस कैसे किया गया. वे इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर उस समय साड़ी छूट जाती या बच्चे ने डर से हाथ छोड़ दिया होता तो अपूरणीय क्षति होती.   

गैर-जिम्मेदाराना काम को दोहराने के खिलाफ चेतावनी दी 

ऐसा लगता है कि इस घटना पर स्थानीय अपार्टमेंट एसोसिएशन के साथ-साथ पुलिस ने भी प्रतिक्रिया दी है. महिला को नोटिस जारी किया गया है और उसे इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना काम को दोहराने के खिलाफ चेतावनी दी गई है. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि माता-पिता को बच्चों की सुरक्षा के मामले में बेहद सावधान रहना चाहिए और सामाजिक जागरूकता के साथ व्यवहार करना चाहिए. 

और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Faridabad News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: हैरान करने वाली सनक! मां ने चौथी मंजिल से मासूम को लटकाकर नीचे से उठवाई साड़ी, वीडियो वायरल
Video: हैरान करने वाली सनक! मां ने चौथी मंजिल से मासूम को लटकाकर नीचे से उठवाई साड़ी, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
नमाज के समर्थन में आए हिंदू छात्र, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों की ढाल बनकर पूरी कराई नमाज, वीडियो वायरल
नमाज के समर्थन में आए हिंदू छात्र, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों की ढाल बनकर पूरी कराई नमाज
ट्रेंडिंग
"मेहमानों से भरे स्टेज से दुल्हन का पर्स उठा ले गया चोर" हाथ की सफाई देख हैरान रह जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
"इस नौकरी ने मुझे बच्चों से दूर कर दिया" सरकारी पेशे से तंग आई महिला और ले लिया बहुत बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Kennedy Review: Sunny Leone & Rahul Bhat Shine in Anurag Kashyap's Gritty Crime Drama
Bollywood News: शादी के ऐलान के बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
Trump के 15% Tariffs से Market में हलचल, Gold-Silver बन गए Safe Haven | Paisa Live
Mannat: मन्नत का 'मैगनेट' जैसा खिंचाव, बिना दस्तक दिए पहुँचीं विक्रांत के बेडरूम में
Terror Module: बांग्लादेश से भारत को दहलाने की बड़ी साजिश! कौन है मास्टरमाइंड? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शशि थरूर, अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक... स्पीकर ओम बिरला ने बनाए सांसदों के ग्रुप, विपक्ष के इन नेताओं को मिली जगह
थरूर, अखिलेश से ओवैसी तक... ओम बिरला ने बनाए ग्रुप, विपक्ष के इन नेताओं को मिली जगह
बिहार
सदन में विपक्ष पर उखड़े सम्राट चौधरी, 'गृह मंत्री हूं… आप लोगों की भी फाइल है, सबका इलाज करूंगा'
सदन में विपक्ष पर उखड़े सम्राट चौधरी, 'गृह मंत्री हूं… आप लोगों की भी फाइल है, इलाज करूंगा'
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
सुपर-8 के अगले मैच के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया, गर्लफ्रेंड माहिका के गले में हाथ डाले दिखे हार्दिक पांड्या
सुपर-8 के अगले मैच के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया, गर्लफ्रेंड के गले में हाथ डाले दिखे हार्दिक
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 vs Toxic: यश की फिल्म के सामने फीकी पड़ी रणवीर सिंह की धुरंधर 2, इन दो मामलों में बुरी तरह पिछड़ी
धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक: यश की फिल्म के सामने फीकी पड़ी रणवीर सिंह की धुरंधर 2, इन दो मामलों में बुरी तरह पिछड़ी
विश्व
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
हेल्थ
Urinary Health Symptoms: यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
शिक्षा
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Embed widget