भाई पहली बार कर रहा है न... सामने थी दुल्हन और दूल्हे ने खुद पहन ली वरमाला, मजे ले रहे यूजर्स 

Viral Video: शादियों में अक्सर मजेदार पल देखने को मिल जाते हैं. कभी दूल्हा का डांस वीडियो, तो कभी दुल्हन की एंट्री सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है. लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, उसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. वायरल वीडियो में वरमाला की रस्म के दौरान दूल्हा इतनी जल्दी और घबराहट में नजर आता है कि दुल्हन को माला पहनाने की जगह खुद के ही गले में वरमाला डाल लेता है. बस फिर क्या था, वहां मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इंटरनेट पर यूजर्स ने भी इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स की बारिश कर दी.

स्टेज पर खड़ी रह गई दुल्हन, दूल्हे ने खुद को ही बना लिया दूल्हा-दुल्हन

वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ है. स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन वरमाला के लिए खड़े हैं और सभी रिश्तेदार , मेहमान इस खास पल को कैमरे में कैद करने में लगे हुए हैं. वही स्टेज पर खड़ा दूल्हा इतना ज्यादा कन्फ्यूज नजर आता है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने आज तक किसी की शादी ही नहीं देखी हो. दूल्हा जल्दीबाजी और घबराहट में उसने दुल्हन की जगह खुद के ही गले में वरमाला डाल ली. ये नजारा देखकर वहां मौजूद रिश्तेदार और दोस्त हंसने लगे. बाद में आसपास खड़े लोगों ने दूल्हे को समझाया, तब जाकर उसने अपने गले से माला निकाली और फिर सही तरीके से दुल्हन को पहनाई. साथ ही वीडियो में दूल्हे के चेहरे का एक्सप्रेशन भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए जमकर मजे

यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर अलग-अलग तरह के फनी कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “भाए ई पहली बार कर रहा है न, इसलिए कन्फ्यूज हो गया.” दूसरे ने मजाक करते हुए कहा, “लगता है भाई शादी की प्रैक्टिस करके नहीं आया था.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “दूल्हा इतना एक्साइटेड था कि खुद को ही वरमाला पहना ली.” कई लोगों ने दूल्हे की मासूमियत की तारीफ भी की और कहा कि यही छोटी-छोटी गलतियां शादी को यादगार बना देती हैं. कमेंट सेक्शन में लोग हंसने वाली इमोजी के साथ वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं.

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