Video: सड़क पर लड़की को छूकर निकली मौत, कुचलने से बाल-बाल बची, देखने वालों की निकल गई चीख!

Road Accident Viral video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (X) पर चिंता में डाल देने वाली एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कार सड़क पर सामान्य रफ्तार से चल रही होती है. तभी अचानक पीछे से तेज रफ्तार में आती दूसरी कार टक्कर मार देती है.

टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पीछे से आने वाली कार अपना बैलेंस खो देती है, जिससे गाड़ी सड़क पर पलट जाती है.

Her guardian angels were just in time. pic.twitter.com/Qdp2ZNMFLC — The Best (@Thebestfigen) January 15, 2026

इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस समय यह हादसा होता है, उसी कार के बिल्कुल बगल से एक महिला पैदल गुजर रही थी. हादसा बेहद डरावना दिखता है, लेकिन सुकून की बात यह है कि न तो जिस कार को टक्कर मारी गई थी, उसे कोई बड़ा नुकसान होता है और न ही सड़क से गुजर रही लड़की को कोई चोट आती है.

यूजर्स ने किए कमेंट्स

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई है. एक यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा, “मेरा सवाल यह होगा कि वह लड़की सड़क पर क्यों चल रही थी?”

दूसरे यूजर ने इस घटना को किस्मत और ईश्वर से जोड़ते हुए लिखा, "यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि जब भगवान की कुछ और ही योजना होती है.”

वहीं तीसरे यूजर ने थोड़े मजाकिया अंदाज में कमेंट करते हुए लिखा, “मुझे उम्मीद है कि उसके गार्जियन एंजेल को ओवरटाइम का फायदा मिलेगा. हादसे के बाद भी वह बड़ी शांति से फुटपाथ की ओर जाती है.” इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया."