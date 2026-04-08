प्यार का पंचनामा! चीटिंग करते पकड़ा गया बॉयफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड ने बीच सड़क पीटा, वीडियो वायरल

Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर हर छोटी घटना बड़ी तेजी से वायरल हो जाती है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यह वीडियो एक कपल के बीच हुए बहुत ही झगड़े का है. इस वीडियो में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बीच सड़क पर पिटती दिखाई दे रही है. वीडियो में बताया गया कि लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देते हुए पकड़ लिया. अफेयर के बारे में पता चलने पर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बीच सड़क पर पटक देती है और पीटना शुरू कर देती है.

क्या है पूरा मामला?

यह लड़की लंबे समय से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी. उसे लगता था कि उनका रिश्ता मजबूत और भरोसेमंद है, लेकिन जब लड़की को इस धोखे का पता चला, तो उसने गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाया जो सड़क पर हर किसी की नजरों में आ गया. लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बीच सड़क पर पकड़ लिया और उसे पिटने लगी. लड़का कोशिश करता रहा कि वह खुद को बचाए और लड़की को हटाए, लेकिन लड़की गुस्से में इतनी ज्यादा थी कि वह नहीं रुकी.

सड़क पर पब्लिक ड्रामा

वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़का बीच सड़क पर लेटा है और लड़की उसके ऊपर बैठी है. भीड़ इकट्ठा हो गई और कई लोग इस सीन को अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगे. कुछ समय तक लड़ाई और रोने-पीटने के बाद, लड़की ने अपने गुस्से में रोते हुए सिर प्रेमी के सीने पर रख दिया. लड़के ने भी उसे शांत करने के लिए उसे गले लगा लिया. यह पूरी घटना सड़क पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी. वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं.

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सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स

सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को लेकर कई तरह के कमेंट्स किए. किसी ने लिखा, ये तो फिल्मों जैसा ड्रामा लग रहा है. एक यूजर ने कहा, सही हुआ इसके साथ. किसी ने लिखा, वाह दीदी वाह, मजा आ गया और एक ने मजाक में लिखा, भाई तो पकड़ा गया.

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