Video: पापा की परी का खेल खत्म था! नहीं खींचता गार्ड को ट्रेन से कुचल जाती लड़की, देखें वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने हेडफोन लगाया हुआ था और उसे सामने से आ रही मेट्रो ट्रेन की आवाज नहीं आई. जिसकी वजह से लड़की मेट्रो ट्रेन की चपेट में आने ही वाली होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने लड़की की जान बाल-बाल बचा ली. ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई.

पुलिस ने लड़की को जल्दी से ऊपर की तरफ खींचा

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि लड़की मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म पर हेडफोन पहने हुए है. लड़की सफेद रंग के टॉप और काली स्कर्ट पहने हुए है. लड़की के कानों में हेडफोन लगे हुए हैं. वह स्टेशन की ओर जा रही थी और मेट्रो ट्रेन सामने से आ रही होती है, लेकिन लड़की को आवाज नहीं आती और वह ट्रैक पर गलती से सामने आ जाती है.

इसी दौरान प्लेटफार्म पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड लड़की को जल्दी से ऊपर की तरफ खींचता है. मेट्रो ट्रेन लड़की के बेहद करीब होती है और अगर सिक्योरिटी गार्ड ने तेजी नहीं दिखाई होता तो लड़की मेट्रो ट्रेन की चपेट में आ जाती.

ऐसी जगहों पर हेडफोन पहनना खतरे से खाली नहीं

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. लोगों ने कहा कि हेडफोन पहनना ऐसी जगहों पर खतरे से खाली नहीं है, वहीं कुछ न कहा कि सिक्योरिटी गार्ड की वजह से लड़की की जान बच गई.

लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड की जमकर तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा कि कान में हेडफोन की वजह से अभी लड़की की जान चली जाती. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान आकर्षित किया है.