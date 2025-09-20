सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने जबरदस्त धमाल मचा रखा है. वीडियो में एक लड़की मौत के कुएं में मोटरसाइकिल दौड़ाती नजर आती है. लड़की का स्टाइल, आत्मविश्वास और रफ्तार ऐसी कि देखने वालों की रूह कांप जाए. एंट्री से लेकर आखिरी चक्कर तक लड़की ने ऐसा गदर मचाया कि वहां मौजूद भीड़ की सांसें थम गईं. जिस स्टंट को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगें, वही नजारा इस वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है. सोशल मीडिया पर लोग लगातार इसे शेयर कर रहे हैं और लड़की की तारीफों के पुल बांध रहे हैं.

लड़की ने मौत के कुएं में रफ्तार भर मचाया गदर

वीडियो की शुरुआत में लड़की कुएं में एंट्री करती दिखाई देती है. बाइक को पहले तो वो झुककर प्रणाम करती है. इसके बाद इंजन स्टार्ट करती है और बाइक को रफ्तार देती है. कुछ ही सेकंड में बाइक गोल-गोल घूमती हुई कुएं की दीवारों पर चढ़ जाती है. लड़की का संतुलन देखने लायक होता है. तेज रफ्तार के बावजूद उसका कॉन्फिडेंस जरा भी नहीं डगमगाता . बाइक दीवारों पर रॉकेट की तरह दौड़ती है और लड़की बिना किसी डर के लगातार चक्कर लगाती जाती है. कुएं के बाहर खड़ी भीड़ शोर मचाने लगती है. तालियां बजती हैं. कुछ लोग तो हैरानी से मोबाइल पर यह नजारा कैद करने लगते हैं. वहीं कुछ लोग खड़े-खड़े दांतों तले उंगली दबा लेते हैं. लड़की की परफॉर्मेंस देखकर हर कोई हक्का-बक्का रह जाता है.

View this post on Instagram A post shared by Shaktimaan (@rider_shaktiman_no_1)

यह भी पढ़ें: 9 सेकेंड में 10 गुलाटी, तेज रफ्तार बाइक सवार को हुआ भयानक एक्सीडेंट, वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह

यूजर्स ने चबाई दांतो तले उंगलियां

वीडियो वायरल होते ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग इसे शेयर करने लगे. कई लोग लड़की की हिम्मत को सलाम कर रहे हैं. किसी ने लिखा..."लेडी डेरडेविल, ऐसा हुनर कम ही देखने को मिलता है." कई यूजर्स ने इसे खतरनाक स्टंट बताते हुए सुरक्षा का सवाल उठाया. कुछ ने लिखा... "ये देखने में मजेदार है, लेकिन घर पर कभी न आजमाएं." वायरल वीडियो पर लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स आ चुके हैं. लोग कमेंट सेक्शन में लगातार तारीफें और डर दोनों दिखा रहे हैं. वीडियो को rider_shaktiman_no_1 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: Video: मौत कभी भी धमक सकती है! चाय की चुस्की ले रहे लोगों को कार ने कुचला, हादसा CCTV में कैद