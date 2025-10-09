हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगक्रॉप टॉप पहने लड़की ने सिर पर रखा जाम! फिर लगाए जबरदस्त ठुमके- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप

क्रॉप टॉप पहने लड़की ने सिर पर रखा जाम! फिर लगाए जबरदस्त ठुमके- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक गोरी सी लड़की क्रॉप टॉप पहनकर मदहोश अदाओं के साथ डांस करती दिखाई दे रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 09 Oct 2025 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल एक वीडियो ने लोगों के दिलों को चीरकर रख दिया है. घबराइए नहीं, वीडियो किसी हादसे का नहीं बल्कि एक हसीना के डांस का है जिसे देखने के बाद आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे. लड़की के डांस मूव्ज, अदाएं, एक्सप्रेशन और ड्रेस देखकर कुंवारों का दिल किसी बेकाबू बस की तरह बस डोले जा रहा है. वीडियो देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि हुस्न हो तो ऐसा वरना ना हो. हाथ में जाम का गिलास और चेहरे पर अदाएं देख लोग दीवाने हो रहे हैं.

लड़की ने सिर पर रखा जाम और मस्त अदाओं के साथ लगाए ठुमके

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक गोरी सी लड़की क्रॉप टॉप पहनकर मदहोश अदाओं के साथ डांस करती दिखाई दे रही है. इस दौरान लड़की के हाथ में शराब का गिलास है और वो इसे सिर पर रखकर डांस कर रही है. इस दौरान लड़की जो मूव्ज और अदाएं दिखाती है वो वाकई देखने लायक है. लड़की का पिंक क्रॉप टॉप उसके डांस को चार चांद लगा रहा है. हर मू्व और स्टेप इतना परफेक्ट है कि लड़की कुछ भी कर ले वो परफेक्शन का लोहा मना ही रहा है. चेहरे की मुस्कान और लहराती जुल्फें मानों किसी अप्सरा को भी टक्कर देती दिखाई दे रही है. वीडियो देखने के बाद लोगों के होश ठिकाने नहीं हैं तो वहीं कई लोग तो लड़की की इंस्टाग्राम आईडी तक की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Bihar Jobs 2025: बिहार में जूनियर इंजीनियर पद के लिए निकली बंपर भर्ती, 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे आवेदन

यूजर्स हो रहे दीवाने

वीडियो को @iamcharu_01 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए, दिल गार्डन गार्डन हो गया. एक और यूजर ने लिखा....इसके आगे तो बॉलीवुड की हसीनाएं भी पानी भरती दिखाई देंगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो इंटरनेट पर यही लगा है.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव ड्यूटी कर रहे पीठासीन अधिकारी को कितना मिलेगा पैसा? इस बार हो जाएगी बल्ले-बल्ले?

Published at : 09 Oct 2025 08:05 AM (IST)
Tags :
Girl Dance TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें सऊदी के उमर यागी कैसे बने पहले नोबेल विजेता
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें सऊदी के उमर यागी कैसे बने पहले नोबेल विजेता
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
स्पोर्ट्स
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
Advertisement

वीडियोज

VIP Convoy: 20 मिनट तक तड़पती रही Ambulance, क्या VIP ज्यादा जरूरी?
Crime News: पत्नी की हत्या, तहखाने में लाश, फिर आत्मा के डर से कबूला जुर्म! Delhi में पति पर खौलता तेल
Cough Syrup Deaths: MP में 20 बच्चों की मौत, CM Mohan Yadav बोले- 'कल की बात आज मत लाओ'
NDA और महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेंच!
Heavy Snowfall: पहाड़ों पर 40 साल का रिकॉर्ड टूटा, Patna में गर्मी का कहर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें सऊदी के उमर यागी कैसे बने पहले नोबेल विजेता
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें सऊदी के उमर यागी कैसे बने पहले नोबेल विजेता
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
स्पोर्ट्स
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kanpur Blast Update: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
कानपुर ब्लास्ट अपडेट: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
बॉलीवुड
अरबाज खान और शूरा खान ने अनाउंस किया बेबी गर्ल का नाम, जानें क्या हा मतलब
अरबाज खान और शूरा खान ने अनाउंस किया बेबी गर्ल का नाम, जानें क्या हा मतलब
जनरल नॉलेज
Mini Israel: भारत का यह गांव मिनी इजरायल के नाम से मशहूर, भारतीयों से ज्यादा यहां रहते हैं विदेशी
भारत का यह गांव मिनी इजरायल के नाम से मशहूर, भारतीयों से ज्यादा यहां रहते हैं विदेशी
हेल्थ
बच्चों में क्यों बढ़ रहा मायोपिया का खतरा? डॉक्टर से जान लें हर एक बात
बच्चों में क्यों बढ़ रहा मायोपिया का खतरा? डॉक्टर से जान लें हर एक बात
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget