क्रॉप टॉप पहने लड़की ने सिर पर रखा जाम! फिर लगाए जबरदस्त ठुमके- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल एक वीडियो ने लोगों के दिलों को चीरकर रख दिया है. घबराइए नहीं, वीडियो किसी हादसे का नहीं बल्कि एक हसीना के डांस का है जिसे देखने के बाद आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे. लड़की के डांस मूव्ज, अदाएं, एक्सप्रेशन और ड्रेस देखकर कुंवारों का दिल किसी बेकाबू बस की तरह बस डोले जा रहा है. वीडियो देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि हुस्न हो तो ऐसा वरना ना हो. हाथ में जाम का गिलास और चेहरे पर अदाएं देख लोग दीवाने हो रहे हैं.

लड़की ने सिर पर रखा जाम और मस्त अदाओं के साथ लगाए ठुमके

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक गोरी सी लड़की क्रॉप टॉप पहनकर मदहोश अदाओं के साथ डांस करती दिखाई दे रही है. इस दौरान लड़की के हाथ में शराब का गिलास है और वो इसे सिर पर रखकर डांस कर रही है. इस दौरान लड़की जो मूव्ज और अदाएं दिखाती है वो वाकई देखने लायक है. लड़की का पिंक क्रॉप टॉप उसके डांस को चार चांद लगा रहा है. हर मू्व और स्टेप इतना परफेक्ट है कि लड़की कुछ भी कर ले वो परफेक्शन का लोहा मना ही रहा है. चेहरे की मुस्कान और लहराती जुल्फें मानों किसी अप्सरा को भी टक्कर देती दिखाई दे रही है. वीडियो देखने के बाद लोगों के होश ठिकाने नहीं हैं तो वहीं कई लोग तो लड़की की इंस्टाग्राम आईडी तक की मांग कर रहे हैं.

यूजर्स हो रहे दीवाने

वीडियो को @iamcharu_01 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए, दिल गार्डन गार्डन हो गया. एक और यूजर ने लिखा....इसके आगे तो बॉलीवुड की हसीनाएं भी पानी भरती दिखाई देंगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो इंटरनेट पर यही लगा है.

