सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपनी मस्ती में गली के बीचोंबीच अपने दोस्तों के साथ डांस करती नजर आ रही है. ये कोई बड़ा इवेंट नहीं बल्कि किसी लोकल फंक्शन या मोहल्ले की छोटी पार्टी का माहौल लगता है. तेज म्यूजिक चल रहा है, दोस्त तालियां बजा रहे हैं और लड़की पूरे जोश में डांस कर रही है. सबकुछ मजेदार चल रहा होता है, तभी अचानक एंट्री होती है लड़की की मां की और फिर जो होता है, उसे देखकर पूरा सोशल मीडिया हैरान रह गया.

डांस कर रही लड़की को मां ने सबके सामने कूटा

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि मां जैसे ही वहां पहुंचती है, लड़की का डांस अचानक रुक जाता है. चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं. मां गुस्से में आती है और बिना कुछ कहे बेटी का हाथ पकड़कर सबके सामने जोरदार झापड़ जड़ देती है. लड़की के दोस्त, जो कुछ सेकंड पहले तक बीट्स पर झूम रहे थे, अब डर के मारे इधर-उधर भागने लगते हैं. माहौल पलक झपकते ही डांस फ्लोर से ड्रामा फ्लोर बन जाता है.

कुटाई होते ही इधर उधर भागने लगे दोस्त

वीडियो में आस-पास खड़े लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान हैं. कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाता है तो कोई बीच-बचाव की कोशिश करता है. लेकिन मां का गुस्सा थमता नहीं. वो बेटी को खींचकर किनारे ले जाती है और जमकर कूटती है. वीडियो देखकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो को sudharega.kya नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हमला अचानक हुआ था. एक और यूजर ने लिखा....पापा की परी का तो भूत भर दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा..पापा की परी को मां ने कूट दिया.

