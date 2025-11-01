'श्यामा आन बसो वृंदावन में' भजन पर लड़की ने किया गजब का डांस- वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आ जाता है जो दिल को छू जाता है. कभी किसी के नृत्य से, तो कभी किसी की भक्ति से. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तहलका मचा रहा है जिसमें एक युवती भक्ति और भावनाओं के सागर में डूबी नजर आती है. बड़े से मंदिर के प्रांगण में, दिव्यता से घिरी वह लड़की कृष्ण भजन “श्यामा आन बसो वृंदावन में” की धुन पर इतनी तल्लीन होकर नाचती है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. काले घेरदार लहंगे में सजी यह युवती जैसे-जैसे गोल गोल घूमती है, उसकी हर अदा में भक्ति, भाव और सौंदर्य एक साथ झलकता है. वीडियो देखने वाले कहते हैं कि यह सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है.

प्रेम मंदिर में भजन पर झूमी खूबसूरत लड़की!

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो वृंदावन के प्रेम मंदिर का बताया जा रहा है. जिसमें एक लड़की कृष्ण भक्ति में डूबी दिखाई दे रही है. यह वीडियो किसी बड़े मंदिर के खुले प्रांगण में शूट किया गया है, जहां वातावरण में शुद्धता और भक्ति का भाव साफ महसूस किया जा सकता है. लड़की ने काला घेरदार लहंगा और सिल्वर ज्वेलरी पहन रखी है, और वह प्रसिद्ध भजन “श्यामा आन बसो वृंदावन में” पर झूमती, घूमती और अपने भावों से सबको मंत्रमुग्ध कर रही है. उसके चेहरे पर भक्ति की चमक और आंखों में समर्पण की गहराई दिखती है.

मधुर धुनों पर थिरकाए कदम

वीडियो की शुरुआत में जैसे ही भजन की मधुर धुन बजती है, युवती धीरे-धीरे अपने कदम थिरकाना शुरू करती है. कुछ ही पलों में वह पूरे लय और भाव में खो जाती है. गोल गोल घूमते हुए, वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ जाती है. आसपास खड़े लोग भी इस दृश्य को देख हैरान रह जाते हैं. कैमरे पर कैद यह पल अब सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है.

यूजर्स ने की तारीफ तो किसी ने रखी अलग राय

वीडियो को @prasy088 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हालांकि मंदिर में रील नहीं बनानी चाहिए, लेकिन नृत्य बेहद खूबसूरत है. एक और यूजर ने लिखा...वाह क्या नृत्य है, मंत्रमुग्ध कर दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेहद खूबसूरत नजारा, रोंगटे खड़े हो गए.

