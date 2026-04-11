कुत्ते ने काटा तो सूरत के सरकारी अस्पताल पहुंचा जर्मन यूट्यूबर, मुफ्त इलाज देखकर रह गया हैरान

भारत की हेल्थकेयर सिस्टम को लेकर अक्सर बहस होती रहती है, लेकिन इस बार एक विदेशी शख्स ने ऐसा अनुभव साझा किया कि लोग हैरान रह गए. David Nebel नाम के एक जर्मन कंटेंट क्रिएटर ने भारत के सरकारी अस्पताल में मिले इलाज की जमकर तारीफ की है. इस विदेशी युवक का वीडियो देखकर आपकी छाती भी गर्व से चौड़ी हो जाएगी.

सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज से हुआ हैरान

डेविड ने अपने वीडियो में बताया कि उन्हें एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद उन्हें रेबीज से बचाव के लिए इलाज की जरूरत पड़ी. इसके लिए वह Surat के एक सरकारी अस्पताल पहुंचे. वहां उन्हें जो अनुभव मिला, उसने उन्हें चौंका दिया. उन्होंने बताया कि पूरा इलाज उन्हें बिल्कुल मुफ्त मिला और इसके लिए उनसे एक भी पैसा नहीं लिया गया. डेविड के मुताबिक, अगर यही घटना उनके देश जर्मनी में होती, तो किसी विदेशी को इस तरह का मुफ्त इलाज नहीं मिलता.

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तेज और साफ-सुथरी सेवा ने जीता दिल

डेविड ने आगे बताया कि उन्हें चार इंजेक्शन लेने हैं, जो थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन अस्पताल की सेवा ने उनका दिल जीत लिया. उन्होंने कहा कि इलाज बहुत जल्दी हुआ और अस्पताल की सफाई भी अच्छी थी. उन्होंने इसे “काफी शानदार” अनुभव बताया और कहा कि वह इस व्यवस्था से ‘पॉजिटिवली सरप्राइज’ हैं. उनका कहना है कि भारत में इस तरह की सुविधा मिलना वाकई काबिल-ए-तारीफ है.

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सोशल मीडिया पर आए दिलचस्प रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मजेदार और सोचने वाले रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा “भारत में अगर कुत्ता, बिल्ली या बंदर काट ले, तो हमेशा सरकारी अस्पताल ही जाओ.” वहीं दूसरे ने मजाक में कहा “अमेरिका में यही इलाज करवाते तो 5 साल की सेविंग खत्म हो जाती.” एक अन्य यूजर ने सलाह दी कि रेबीज को हल्के में न लें और पूरे इंजेक्शन जरूर लगवाएं. वहीं किसी ने ये भी कहा कि जर्मनी में लंबे वेटिंग टाइम की वजह से वह खुद सर्जरी के लिए भारत वापस आए थे.

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