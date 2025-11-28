कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं कि लोग वीडियो को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे आपस में ऑनलाइन शॉपिंग बेहतर या ऑफलाइन शॉपिंग इसे लेकर इंग्लिश में डिबेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में एक लड़की बहुत मजाक के अंदाज में इंग्लिश में अपनी बात रखती नजर आती है. वीडियो में जैसे ही वह लड़की ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग पर बोलना शुरु करती है सोशल मीडिया पर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. बच्चों के इसी फनी डिबेट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो में क्या दिखाई दिया?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम @lesi_kindnes नाम के अकाउंट से शेयर किया गए एक वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बच्चे दो ग्रुप बनाकर ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग को लेकर डिबेट करते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो देखने में किसी गांव का लग रहा था. वहीं वीडियो में बच्चों की टूटी-फूटी इंग्लिश के बावजूद उनके कॉन्फिडेंस की हर कोई तारीफ कर रहा है. इस वीडियो के ऊपर लिखा था की डिबेट ऑफ द ईयर, एवरी ईयर क्रिसमस-न्यू ईयर ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग. वहीं वीडियो में लड़की के डिबेट करने के स्टाइल ने सभी का दिल जीत लिया. इस वीडियो पर अब तक 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं.

यूजर्स ने बताया फनिएस्ट वीडियो ऑफ द ईयर

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस वीडियो को देखकर कहीं तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर वीडियो को देखकर कमेंट करता है कि जो भी इन बच्चों से यह सब करवा रहा है ताकि इंग्लिश आराम से बोल सके तो वह बहुत अच्छा काम कर रहा है. वहीं एक और यूजर लिखता है कि एक दूसरे की बात इतनी अच्छी तरह समझ लेते हैं यही सबसे प्यारी बात है. एक यूजर है तो इस वीडियो को 2025 का सबसे मजेदार वीडियो तक बता दिया. इसके अलावा एक यूजर लिखता है कि कम से कम यह बच्चे कोशिश तो कर रहे हैं और एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, वरना बाकी लोग तो बस क्रिंज वीडियो बनाते रहते हैं.

वहीं एक यूजर ने ट्रोल्स को ट्रोल करते हुए लिखा कि सिर्फ इसलिए कि आप लोग इंग्लिश में प्रो हो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों का मजाक उड़ा सकते हो. वहीं एक यूजर ने मजाक के अंदाज में लिखा मिशो ने पर्पल टी-शर्ट क्यों भेज दी भाई अब तो यह ऑफिशल स्पॉन्सर ही बन गया इस फाइट का. एक और यूजर लिखता है लगता है इन्होंने गलती से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से इंग्लिश सीख ली.

