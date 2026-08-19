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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगफिनलैंड छोड़ भारत शिफ्ट हुआ ये विदेशी परिवार, खुद बताई इसके पीछे की वजह

फिनलैंड छोड़ भारत शिफ्ट हुआ ये विदेशी परिवार, खुद बताई इसके पीछे की वजह

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें फिनलैंड का रहने वाला एक कपल अपने भारत बसने की कहानी बताता दिखाई दे रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Aug 2026 04:13 PM (IST)
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आपने कई लोगों को भारत छोड़ विदेशों में बसते देखा होगा. कोई अमेरिका जाकर बस रहा है तो कोई यूके. सभी की अपनी अपनी वजह हैं. लेकिन क्या आपने कभी किसी विदेशी को भारत आकर बसते देखा? वो भी केवल अपने बच्चों की वजह से. जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें फिनलैंड का रहने वाला एक परिवार मुंबई आकर शिफ्ट हो गया है और इसके पीछे की जो वजह उन्होंने बताई है वो काफी हैरान कर देने वाली है.

फिनलैंड से मुंबई शिफ्ट हुआ ये परिवार

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें फिनलैंड का रहने वाला एक कपल अपने भारत बसने की कहानी बताता दिखाई दे रहा है. परिवार में पति पत्नी और दो प्यारे बच्चे हैं. वीडियो में महिला कहती है कि हम दुनिया के सबसे सुरक्षित देश में रह रहे थे. यहां नेचर था, अच्छे मौके थे और किसी तरह का कोई खतरा नहीं था. महिला कहती है कि कुल मिलाकर फिनलैंड की जिंदगी काफी अच्छी थी और वहां रहना हमें खूब पसंद था. लेकिन हमने तभी भारत शिफ्ट होने का फैसला लिया और इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि हमारे बच्चे थे.

 
 
 
 
 
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दुनिया देख सकें बच्चे इसलिए लिया ये डिसीजन

वीडियो में महिला बताती है कि फिनलैंड में सारी सुविधाए हैं, माहौल भी सुरक्षित है लेकिन उतने लोग नहीं हैं जिन्हें देखकर बच्चे जिंदगी के नए नए हुनर सीखें. हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे अपनी जिंदगी का केवल एक ही पहलू देखें, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिंदगी में वो सब कुछ देखें जो उन्हें देखना का हक है इसलिए हम परिवार समेत भारत शिफ्ट हो गए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, भारत जैसा कोई नहीं है

वीडियो को  thefindianfamily नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बहुत सही फैसला लिया है आपने, वेलकम टू मुंबई. एक और यूजर ने लिखा...अगर आबादी को छोड़ दिया जाए तो भारत में रहना काफी ज्यादा सस्ता और आसान है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भारत जैसा कोई देश नहीं है, उम्मीद है आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 04:13 PM (IST)
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