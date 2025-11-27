Video: भाई बाढ़ के बाद थाईलैंड का बुरा हाल! बिजली के तारों पर चढ़े लोग, डरा देगा वीडियो!

Songkhla News: कई बार प्रकृति ऐसे हालात बना देती है कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए किसी भी सहारे को पकड़ लेता है. थाईलैंड के सोंगखला प्रांत के हाट याई शहर में इस समय ऐसा ही दर्दनाक और डरावना मंजर देखने को मिल रहा है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरा शहर पानी में डूबा दिया है. हालात इतने खराब हो गए हैं कि पानी का स्तर 1.5 से 3 मीटर तक पहुंच गया, सड़कें नजर तक नहीं आ रहीं और लोग सुरक्षित जगह की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग किस तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

पर्यटकों की निकासी का आदेश जारी

पूरा शहर इस समय बाढ़ से बेहाल है. प्रशासन ने हालात बिगड़ते देख निवासियों और पर्यटकों की पूरी तरह से निकासी का आदेश जारी कर दिया है. कई इलाकों में पानी इतना भर चुका है कि नाव भी मुश्किल से चल पा रही है. ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो चुका है और कई जगहें इतनी डूब चुकी हैं कि बचाव दल भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे.

भारी बारिश लगातार जारी है, जिससे और भी अधिक बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है. बिजली गुल होने की आशंका भी बढ़ गई है, क्योंकि कई इलाके पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं और इलेक्ट्रिक पोल आधे से ज्यादा पानी में समा चुके हैं. वायरल वीडियो ने लोगों को दहला दिया है. वीडियो में दो लोग बाढ़ के तेज बहाव में डूबने से बचने के लिए बिजली के तारों को पकड़कर आगे बढ़ते नजर आते हैं. वे सावधानी से तारों के सहारे एक सुरक्षित जगह की तरफ बढ़ रहे हैं.

बिजली के तारों पर बैठे दिखे लोग

वहीं आसपास ही एक और लड़का एक पोल के पास ऊंचाई पर स्थित बिजली के तारों पर बैठा हुआ दिखाई देता है. वह नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि नीचे सिर्फ तेज बहाव और गंदा पानी है.

स्थानीय लोग एक-दूसरे की जितनी मदद कर सकते हैं, कर रहे हैं. लोग छतों से बचाव दल को आवाज दे रहे हैं, बच्चे अपने परिवारों के साथ ऊंची जगहों पर बैठे हुए हैं और हाथों में टॉर्च लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कब मदद पहुंचे.