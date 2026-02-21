94 साल की उम्र में भी एक्टिव दादा का फिटनेस सीक्रेट, पोती की पोस्ट से सोशल मीडिया पर हुई चर्चा

आज के समय में सेहतमंद रहने के लिए लोग लाखों रुपये खर्च करते हैं. महंगे जिम, सप्लीमेंट्स और डाइट प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह फिट नहीं हो पाते हैं. वही इन सब के बीच एक 94 वर्षीय दादा अपनी सादगी भरी लाइफस्टाइल से लोगों को हैरान कर रहे हैं. उनकी पोती की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपने दादा की एक्टिव और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को शेयर किया है. 28 वर्षीय सिंधु ने अपने 94 साल के दादा डॉ. विश्वनाथन के लिए एक एप्रिसिएशन पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके दादा आज भी खुद चल-फिर लेते हैं, खाना बनाते हैं और नई चीजें सीखने के लिए उत्साहित रहते हैं. यही सादगी और निरंतरता उनकी सेहत का असली राज है.

पोती की पोस्ट से सोशल मीडिया पर चर्चा में आए दादा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही पोस्ट में सिंधु ने बताया कि उनके दादा किसी महंगे जिम या सप्लीमेंट पर निर्भर नहीं है. वह खुद खाना बनाते हैं, दिनभर एक्टिव रहते हैं और मानसिक रूप से हेल्दी रहने के लिए नई चीजें सीखते रहते हैं. उन्होंने लिखा ब्यूटी और वेल बीइंग इंडस्ट्री ट्रिलियन की है, लेकिन मेरे थाथा आज भी चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं और लैपटॉप चलाना सीख रहे हैं. पोती ने यह भी कहा कि दक्षिण एशियाई और हिंदू परंपराओं में योग, ध्यान और एक्टिव लाइफस्टाइल पहले से ही जीवन का हिस्सा रहे हैं जो अब सोशल मीडिया ट्रेंड बन चुके हैं. वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबी उम्र सिर्फ आधुनिक फिटनेस ट्रेंड्स पर निर्भर नहीं करती, बल्कि रोजाना की आदतों, मानसिक संतुलन और अनुशासन पर आधारित होती है. सिंधु ने अपनी पोस्ट के लास्ट में लिखा कि वह अपने दादा के गुणों का एक छोटा सा हिस्सा अपनाना चाहती है जिसके बाद इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर खूब प्यार मिल रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Sindhu 👩🏽‍🍳 (@sindhusfoodforthought)





सोशल मीडिया पर आए लोगों के मजेदार रिएक्शन

इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में दादा की जमकर तारीफ हो रही है. इस पोस्ट को पढ़कर एक यूजर ने कमेंट किया जो लड़कियां अपने दादा-दादी को बड़े होकर देख पाती है, वह सच में भाग्यशाली होती है. वहीं दूसरे ने कमेंट किया आपके थाथा की भावना को सलाम, उन्हें लंबी और हेल्दी जिंदगी की शुभकामनाएं. वहीं एक और कमेंट आया मेरी सास 94 साल की है, आज भी जमीन पर बैठकर पूजा करती है और योग करती है. वहीं किसी ने लिखा कभी-कभी अच्छी सेहत में जेनेटिक्स का भी योगदान होता है. एक यूजर ने भावुक होकर कमेंट किया भगवान उन्हें हेल्दी और खुश रखें, आप सच में धन्य है. इसके अलावा लास्ट में एक यूजर ने कमेंट किया उनकी हेल्थ कॉन्शस आदतों और परिवार के सपोर्ट को सलाम है.

ये भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट