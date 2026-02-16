ट्रेकिंग पर फिल्म मेकर को मिली 'AI' वाली लड़की, शेयर की मसूरी की एक दिल छू लेने वाली कहानी

AI Empowering India: बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने फिल्म मेकर शेखर कपूर ने हाल ही में मसूरी के पास अपने ट्रेक के दौरान एक दिल को छू लेने वाली घटना साझा की, जिसमें यह बताया गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अब सबसे अप्रत्याशित जगहों तक पहुंच रही है.

शेखर कपूर ने अपने X (पूर्व में Twitter) पर पोस्ट किया है और लिखा कि ट्रेकिंग के दौरान वह बारिश में भीगकर ठंड महसूस कर रहे थे, तभी एक महिला ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया और गर्म चाय पेश की. उन्होंने इस कृपा पर विचार करते हुए लिखा, "अक्सर वही लोग सबसे बड़े दिलदार होते हैं जिनके पास देने के लिए बहुत कम होता है."

Trekking near Mussoorie. Was drenched from the rain. Cold. And this lady invited me for some hot tea. It’s those with little to offer that are the always the most generous.



Her young daughter had just come from her local school and we had a long discussion on AI !! Which she… pic.twitter.com/4CYlZ4H4q5 — Shekhar Kapur (@shekharkapur) February 15, 2026

शेखर कपूर ने बताया कि महिला की छोटी बेटी अभी स्कूल से घर लौटी थी और उनके बीच AI पर लंबी बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि यह लड़की पहले से ही AI की शिक्षा ले रही है. कपूर ने पोस्ट में लिखा कि लड़की अपनी मां की दुकान को AI की मदद से बेहतर और अधिक कुशल बनाने में मदद करना चाहती है. वह अपने पिता को स्कूल के AI पोर्टल के माध्यम से संगीत में फिर से रुचि लेने में भी मदद कर रही है. इसके अलावा, वह भविष्य में डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है, ताकि सालों की मेहनत के बाद वह अपनी मां को कुछ आराम दे सके.

भारतीय नवाचार और AI का भविष्य

कपूर ने कहा कि अक्सर लोग भारतीय प्रतिभा और नवाचार को नजरअंदाज कर देते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने पहले ही सभी शक करने वालों को गलत साबित किया है, जब उसने कम लागत में मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया, जो एक हॉलीवुड मार्स फिल्म बनाने से भी सस्ता था.

उन्होंने आगे कहा कि AI में वास्तविक प्रगति शीर्ष स्तर से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर से आएगी. उनके अनुसार, ऐसे युवा, जैसे यह छोटी लड़की, AI का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेंगे और इसे उत्साहपूर्वक अपनाएंगे.

अंत में कपूर ने लिखा कि इतनी बड़ी संख्या में रचनात्मक, कल्पनाशील और महत्वाकांक्षी युवा ही AI के असली उपयोगकर्ता बनेंगे और भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बनाएंगे.