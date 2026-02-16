हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगट्रेकिंग पर फिल्म मेकर को मिली 'AI' वाली लड़की, शेयर की मसूरी की एक दिल छू लेने वाली कहानी

ट्रेकिंग पर फिल्म मेकर को मिली 'AI' वाली लड़की, शेयर की मसूरी की एक दिल छू लेने वाली कहानी

बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर शेखर कपूर ने मसूरी में बारिश में मदद करने वाली महिला और उसकी बेटी की एक कहानी सोशल मीडिय पर साझा की है, जिसमें बेटी AI सीखकर मां की मदद कर रही है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 Feb 2026 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

AI Empowering India: बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने फिल्म मेकर शेखर कपूर ने हाल ही में मसूरी के पास अपने ट्रेक के दौरान एक दिल को छू लेने वाली घटना साझा की, जिसमें यह बताया गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अब सबसे अप्रत्याशित जगहों तक पहुंच रही है. 

शेखर कपूर ने अपने X (पूर्व में Twitter) पर पोस्ट किया है और लिखा कि ट्रेकिंग के दौरान वह बारिश में भीगकर ठंड महसूस कर रहे थे, तभी एक महिला ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया और गर्म चाय पेश की. उन्होंने इस कृपा पर विचार करते हुए लिखा, "अक्सर वही लोग सबसे बड़े दिलदार होते हैं जिनके पास देने के लिए बहुत कम होता है."  

शेखर कपूर ने बताया कि महिला की छोटी बेटी अभी स्कूल से घर लौटी थी और उनके बीच AI पर लंबी बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि यह लड़की पहले से ही AI की शिक्षा ले रही है. कपूर ने पोस्ट में लिखा कि लड़की अपनी मां की दुकान को AI की मदद से बेहतर और अधिक कुशल बनाने में मदद करना चाहती है.  वह अपने पिता को स्कूल के AI पोर्टल के माध्यम से संगीत में फिर से रुचि लेने में भी मदद कर रही है. इसके अलावा, वह भविष्य में डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है, ताकि सालों की मेहनत के बाद वह अपनी मां को कुछ आराम दे सके. 

भारतीय नवाचार और AI का भविष्य

कपूर ने कहा कि अक्सर लोग भारतीय प्रतिभा और नवाचार को नजरअंदाज कर देते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने पहले ही सभी शक करने वालों को गलत साबित किया है, जब उसने कम लागत में मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया, जो एक हॉलीवुड मार्स फिल्म बनाने से भी सस्ता था.

उन्होंने आगे कहा कि AI में वास्तविक प्रगति शीर्ष स्तर से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर से आएगी. उनके अनुसार, ऐसे युवा, जैसे यह छोटी लड़की, AI का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेंगे और इसे उत्साहपूर्वक अपनाएंगे.

अंत में कपूर ने लिखा कि इतनी बड़ी संख्या में रचनात्मक, कल्पनाशील और महत्वाकांक्षी युवा ही AI के असली उपयोगकर्ता बनेंगे और भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बनाएंगे. 

Published at : 16 Feb 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Shekhar Kapur TRENDING AI Empowering India AI India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
साउथ सिनेमा
'बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए', बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi का SP पर बड़ा बयान- 'UP में अराजकता से अब कानून का राज' | Breaking News
Top Headlines: इस घंटे की बड़ी खबरें | T20 World Cup 2026 | RSS | PM Modi | Lalu Yadav | Salman Khan
India Vs Pakistan Match: भारत की जीत की इन 5 वजहों ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर, समझिए कैसे?
India Vs Pakistan Match से पहले देखिए कैसे दर-दर की ठोकरें खाई पाकिस्तान ने | ABPLIVE
Assam के CM के विवादित वीडियो पर बोले CJI, 'ये केस आपको HC ले जाने में क्या समस्या' | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
साउथ सिनेमा
'बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए', बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
ट्रेंडिंग
India vs pakistan: पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
हेल्थ
Poor Posture In Children: छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget