सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कपल नेशनल हाईवे के रेस्ट एरिया में खाना बनाता हुआ दिख रहा है. वीडियो सामने आते ही लोग इस पर खूब चर्चा कर रहे हैं. किसी को यह दृश्य अजीब लगा, तो किसी ने इसे सड़क पर खतरा पैदा करने वाला बताया. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सार्वजनिक जगहों की सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखना सभी की जिम्मेदारी होती है. वीडियो में महिला चूल्हा जैसा स्टोव लगाकर खाना बना रही है और पास में उसका पति अपने छोटे बच्चे के साथ बैठा हुआ है.

नेशनल हाईवे पर गाड़ी खड़ी कर खाना बनाने लगी महिला

नेशनल हाईवे पर बने एक रेस्ट एरिया में खाना बनाते हुए एक परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह वीडियो एक राहगीर ने रिकॉर्ड किया और इंटरनेट पर डाल दिया, जिसके बाद इस पर बहस छिड़ गई. वीडियो में एक महिला सड़क के किनारे गैस स्टोव लगाकर खाना बना रही है. वहीं उसका पति और बच्चा पास ही बैठकर आराम कर रहे हैं. यह दृश्य देखकर वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उनसे पूछता है कि वे यहां खाना क्यों बना रहे हैं. तब जोड़ा जवाब देता है कि “यह विश्राम क्षेत्र है. यहां खाना बनाना अनुमति के अंदर आता है. हम सड़क पर बाधा नहीं बना रहे.”

Civic sense is a rare luxury in India , something not everyone seems able to afford. Take this scene for example: a family has started cooking right in the middle of road , turning the area messy. Tell me honestly, is this acceptable? pic.twitter.com/Xytjpv2DlS — The Nalanda Index (@Nalanda_index) December 8, 2025

हाल ही में हाईवे किनारे खड़े शख्स का हुआ था भयानक एक्सीडेंट

हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें हाईवे किनारे खड़े शख्स को एक तेज रफ्तार ने उड़ा दिया था. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि हाईवे किनारे मौत एक हवा के झोंके की तरह आई थी. अब हाईवे किनारे इस तरह से खाना बनाना वाकई में जान को जोखिम में डालने जैसा है. वीडियो को लेकर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यूजर्स हुए आग बबूला

वीडियो को @Nalanda_index नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन लोगों ने हाईवे को घर का किचन समझ लिया है. एक और यूजर ने लिखा...थोड़ा तो सिविक सेंस लगाओ आंटी, यहां आपकी जान को खतरा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...किसी खेत में रुककर भी ये काम हो सकता है, सड़क किनारे क्यों करना.

