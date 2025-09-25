सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हर किसी का दिल छू रहा है. यह वीडियो एक परिवार का है जो अपनी बेटी के पहले पीरियड्स आने पर जश्न मना रहा है. वीडियो को देखकर लोग भावुक होने के साथ-साथ परिवार की परंपराओं और प्यार की गहराई को भी महसूस कर रहे हैं. हर कोई इसे देखकर कमेंट कर रहा है कि ऐसे पल परिवार और संस्कृति की खूबसूरती को दर्शाते हैं. वीडियो में बेटी को जिस तरह से प्यार किया जा रहा है वो वाकई देखने लायक है.

बेटी को आए पहले पीरियड्स तो परिवार ने मनाया जश्न

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि घर वाले अपनी बेटी का गृह प्रवेश कराते हैं. इस दौरान पिता अपनी बेटी को गले लगाते हैं और दोनों इमोशनल होकर रोने लगते हैं. उनके चेहरे पर सच्चा प्यार और चिंता झलक रही है, जैसे वो उसे अपने जीवन के नए पड़ाव में स्वागत कर रहे हों. इसके बाद घर के अन्य पुरुष सदस्य बारी-बारी से लड़की के कदमों में सिर झुकाते हैं और उसे आशीर्वाद देने के साथ तोहफे में पैसे भेंट करते हैं.

यह पल वीडियो में इतनी मासूमियत और पारिवारिक अपनापन लिए हुए है कि देखने वाले हर शख्स की आँखें नम हो जाती हैं. यह वायरल वीडियो न सिर्फ लोगों का दिल छू रहा है बल्कि यह भी दिखा रहा है कि परिवार में संस्कार और प्यार का महत्व कितनी गहराई से महसूस किया जा सकता है. वीडियो के लाखों व्यूज़ हो चुके हैं और लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

किसी ने लिए मजे तो किसी ने की तारीफ

वीडियो को its_aayushaaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मेरी मम्मी ने तो कहा था कि किसी को मत बताना. एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, इससे बेटी का हौसला बढ़ेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये किसी दूसरे गोले की फैमिली है क्या. मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ.

