मुझे किडनैप मत करना... मासूम बच्ची ने बता दी समाज की हकीकत, वीडियो देख हो जाएंगे इमोशनल

आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने न सिर्फ लोगों को चौंका दिया है बल्कि उनके दिलों को भी झकझोर दिया है. इस वीडियो में दिखाई गई मासूम बच्ची ने कुछ ऐसे शब्द कहे, जो भारत में महिलाओं और लड़कियों की असुरक्षा की हकीकत को पूरी तरह उजागर कर देते हैं. यह वीडियो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर हमारी समाज में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर समस्याएं हैं.

इस वायरल वीडियो में क्या खास?

वीडियो की शुरुआत होती है एक नॉर्मल तरीके से होती है. जिसमें तीन छोटी लड़कियां एक टेम्पू में बैठी हैं, तभी एक बाइक पर सवार व्यक्ति उनके पास आता है और चॉकलेट देता है. आमतौर पर हम सोचते हैं कि बच्चे चॉकलेट देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन इन लड़कियों की प्रतिक्रिया कुछ और ही है. जैसे ही वह व्यक्ति कहता है, एक-एक ले लो, एक छोटी लड़की तुरंत डरते हुए कहती है, मारी दिवाली तो नहीं है, आप हमें किडनैप तो नहीं करोगे ना भैया.

मुझे किडनैप मत करना... 😭😭



इस वीडियो ने रुला दिया, भारत में महिलाओं की हालत बता दिया इस मासूम बच्ची ने। pic.twitter.com/CLhgGuvy4J — Aadil Mansoori | عادل منصوري (@Imlucknowi) October 23, 2025

यह सवाल बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा डर और असुरक्षा की भावना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है. बच्ची की मासूमियत और उसकी डरती आवाज इस बात का प्रतीक है कि लड़कियां समाज में कितनी असुरक्षित महसूस करती हैं. हालांकि, इसके बाद बाइक सवार व्यक्ति कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हूं, डरो मत. बच्ची फिर भी डरते और भावुक होते हुए कहती है, ऐसा मत करना. यह छोटी बात दिखाती है कि कैसे मासूमियत और डर एक साथ मौजूद है. यह वीडियो समाज में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा की गंभीर स्थिति को सीधे सामने रखता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर रिपोस्ट, शेयर और अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग इसे लेकर काफी इमोनल और परेशान हो गए. कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि यह वीडियो देखकर उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर लगने लगा. कुछ लोगों ने लिखा मासूम बच्ची ने सच में भारत में महिलाओं की हालत बता दी, यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी सुरक्षा कैसी है. कई लोगों का कहना है कि वीडियो देखकर सच में आंखों में आंसू आ गए. यह वीडियो सिर्फ बच्चियों के डर को नहीं दिखाता, बल्कि हमारे समाज की जिम्मेदारी की याद दिलाता है. कई लोगों ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि यह वीडियो हर घर में देखा जाना चाहिए ताकि समाज में जागरूकता फैले और बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल सके.

