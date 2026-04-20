हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगडोगेश भाई से महंगा पड़ा मजाक, कुत्ते को गोद में लेकर घूमा रहा शख्स चकरघिन्नी बन नाले में गिरा, वीडियो वायरल

डोगेश भाई से महंगा पड़ा मजाक, कुत्ते को गोद में लेकर घूमा रहा शख्स चकरघिन्नी बन नाले में गिरा, वीडियो वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स पूरे जोश में डॉगी को गोद में उठाकर तेजी से गोल-गोल घूम रहा है. उसका मकसद बस एक ही था कि कुत्ते को चक्कर खिलाकर बेसुध किया जाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 20 Apr 2026 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल है. वीडियो में एक शख्स अपने डॉगी को गोद में उठाकर बड़े प्यार से गोल-गोल घुमाता नजर आता है, जैसे उसे मजे दिला रहा हो. लेकिन कुछ ही सेकंड में सीन पूरी तरह पलट जाता है. जैसे ही शख्स रुकता है, खुद को संभाल नहीं पाता और चक्कर खाकर सीधे नाली में जा गिरता है. उधर डॉगी भाई बिना रुके वहां से ऐसे निकल लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं. वीडियो देखने के बाद आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी.

डॉगी को घुमाना पड़ा भारी, खुद चकरघिन्नी खाकर नाली में गिरा

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स पूरे जोश में डॉगी को गोद में उठाकर तेजी से गोल-गोल घूम रहा है. उसका मकसद बस एक ही था कि कुत्ते को चक्कर खिलाकर बेसुध किया जाए. शुरुआत में सब कुछ मजेदार लगता है, लेकिन जैसे ही वो रुकता है, उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं. कुछ समझ पाता उससे पहले ही संतुलन बिगड़ता है और धड़ाम से नाली में गिर जाता है. सबसे मजेदार बात ये है कि जिस डॉगी को वो इतनी देर घुमा रहा था, वही डॉगी गिरते ही वहां से चुपचाप निकल जाता है. ना कोई चिंता, ना कोई रिएक्शन… बस सीधा अपनी राह पकड़ ली. ये सीन देखकर लोग और ज्यादा हंस रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by vaibhav (@agra_gang_)

यह भी पढ़ें: Kota Viral Video : लड़के ने सुतली बम जला मगरमच्छों पर फेंका! धमाका सुन तिलमिला गए पानी के दरिंदे, वीडियो वायरल

यूजर्स ने ले लिए युवक के मजे

ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स इस पर जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “डॉगेश बोला- भाई तू ही खेल, मैं चलता हूं”, तो किसी ने कहा, “ओवरएक्टिंग का यही अंजाम होता है”. एक यूजर ने लिखा, “डॉगी ने पहले ही सोचा होगा कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है”, वहीं दूसरे ने कहा, “दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहा था खुद खाई में जा गिरा”. कई लोग इस वीडियो को बार-बार देखकर हंस रहे हैं और इसे दिन का सबसे फनी क्लिप बता रहे हैं. वीडियो को agra_gang_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया

Published at : 20 Apr 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
डोगेश भाई से महंगा पड़ा मजाक, कुत्ते को गोद में लेकर घूमा रहा शख्स चकरघिन्नी बन नाले में गिरा, वीडियो वायरल
डोगेश भाई से महंगा पड़ा मजाक, कुत्ते को गोद में लेकर घूमा रहा शख्स चकरघिन्नी बन नाले में गिरा
ट्रेंडिंग
Video: पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral News: मां के बनाए आखिरी खाने को बेटी ने funeral में परोसा, आपको रुला देगी ये खबर
Viral News: मां के बनाए आखिरी खाने को बेटी ने funeral में परोसा, आपको रुला देगी ये खबर
ट्रेंडिंग
Viral Vedio: शादी होती रहेगी बिजनेस जरूरी है... बारात छोड़ शेरवानी में ही पंचर बनाने लगा दूल्हा, वीडियो वायरल 
शादी होती रहेगी बिजनेस जरूरी है... बारात छोड़ शेरवानी में ही पंचर बनाने लगा दूल्हा, वीडियो वायरल 
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
युद्ध या शांति... दोबारा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार US डेलीगेशन, जेडी वेंस की जगह किसे भेज रहे ट्रंप?
युद्ध या शांति.. दोबारा पाक जाने के लिए तैयार US डेलीगेशन, जेडी वेंस की जगह किसे भेज रहे ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर घर की समस्या सुन पाना एक सांसद के लिए संभव नहीं...', बीजेपी MP रवि किशन ने क्यों कहा ऐसा?
'हर घर की समस्या सुन पाना एक सांसद के लिए संभव नहीं...', बीजेपी MP रवि किशन ने क्यों कहा ऐसा?
आईपीएल 2026
KKR Playoff Scenario: 7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
साउथ सिनेमा
Vaazha 2 Worldwide Box Office: 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
विश्व
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
विश्व
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बातचीत
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बात
बॉलीवुड
'उनके जैसा कोई नहीं था...', 'गैगस्टर' में कैसे हुई थी कंगना रनौत की कास्टिंग? अनुराग बसु ने किया खुलासा
'उनके जैसा कोई नहीं था...', 'गैगस्टर' में कैसे हुई थी कंगना रनौत की कास्टिंग? अनुराग बसु ने किया खुलासा
ट्रेंडिंग
Video: पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget