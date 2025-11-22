सोशल मीडिया की दुनिया में कंटेंट की भरमार है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सिर्फ वायरल नहीं होते बल्कि लोगों के चेहरे पर अनायास मुस्कान ला देते हैं. इंसानों का डांस तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन जब किसी गली का देसी डोगेश अपनी मस्ती में इंसानों की तरह थिरकने लगे, वो भी कांटा लगा जैसे आइकॉनिक गाने पर, तो इंटरनेट का दिल जीतना तय है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसने पूरे सोशल मीडिया को हंसी और हैरानी में डूबो दिया है. सड़क पर परिवार वाले मिलकर डांस कर रहे हैं, बच्चे खुश हैं, गाना बज रहा है, और तभी दृश्य में शानदार एंट्री होती है गली के मशहूर "डोगेश" की.

म्यूजिक की बीट पर थिरके डोगेश भाई

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक मोहल्ले की सड़क पर परिवार वाले इकट्ठा होकर म्यूजिक पर डांस कर रहे हैं. माहौल बिल्कुल देसी, बेफिक्र और त्योहार जैसा दिखता है. बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी अपने-अपने अंदाज में झूमते नजर आते हैं. तभी कैमरा एक महिला की ओर घूमता है जिसके बिल्कुल पास गली का एक कुत्ता खड़ा है, जिसे पूरे इलाके में ‘डोगेश’ के नाम से जाना जाता है. यह वही देसी चार-पैर वाला साथी है जो हर दिन गली के बच्चों के साथ खेलता है और मोहल्ले का unofficial सिक्योरिटी गार्ड भी माना जाता है.

Bhabhi Ji Ke Liye Dance V Krnege 😂😂 pic.twitter.com/LItaoFEfTi — Viral Society (@viralsociety_) May 1, 2025

दो टांगों पर खड़े होकर नाचने लगा गली का कुत्ता

लेकिन इस बार इसने जो किया वह हर किसी को हैरान कर गया. जैसे ही तेज आवाज में कांटा लगा का रिमिक्स बजता है, डोगेश अचानक अपनी दोनों पिछली टांगों पर खड़ा हो जाता है. महिला की ओर मुंह करके वह उसी अंदाज में आगे बढ़ता है जैसे वह भी स्टेप पकड़ने की कोशिश कर रहा हो. महिला भी हैरान होकर मुस्कुराती है और दोनों कुछ सेकेंड्स तक ऐसे थिरकते हैं जैसे कोई pre-planned डांस routine चल रहा हो. आस-पास खड़े लोग जोर से हंसने लगते हैं और मोबाइल कैमरों की दिशा उसी की ओर मुड़ जाती है.

यूजर्स हुए हैरान

वीडियो को @viralsociety_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...डोगेश भाई का लेवल अलग ही है. एक और यूजर ने लिखा...वाह डोगेश भाई वाह. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आज मेरा इंटरनेट चलाना सफल हो गया.

