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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहैवानियत की सारी हदें पार! बेबस कुत्ते के गले में ईंट बांधकर नदी में फेंका, VIDEO देख कांप उठेंगे

हैवानियत की सारी हदें पार! बेबस कुत्ते के गले में ईंट बांधकर नदी में फेंका, VIDEO देख कांप उठेंगे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो फेसबुक पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. जांच के बाद 25 साल के मोहम्मद अली नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jun 2026 06:17 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लाखों लोगों का दिल दहला दिया है. वीडियो में एक बेबस कुत्ते के साथ ऐसी क्रूरता दिखाई गई है जिसे देखकर लोग गुस्से से आगबबूला हो गए. एक शख्स पहले कुत्ते के गले में रस्सी बांधता है, फिर उसमें भारी ईंट लटका देता है और इसके बाद उसे पुल से सीधे नदी में फेंक देता है. पानी में गिरने के बाद कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए तड़पता और संघर्ष करता नजर आता है. इस दिल दहला देने वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को झकझोर कर रख दिया. हजारों यूजर्स ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की.

VIDEO वायरल हुआ तो पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो फेसबुक पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. जांच के बाद 25 साल के मोहम्मद अली नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया गया. बताया जा रहा है कि घटना बुधवार सुबह की है. वीडियो में आरोपी पहले कुत्ते के गले में रस्सी बांधता है, फिर उस रस्सी में एक बड़ी ईंट बांध देता है. इसके बाद वह कुत्ते को पुल से नदी में फेंक देता है. कुत्ता कुछ देर तक पानी में बचने की कोशिश करता दिखाई देता है.

लोगों का गुस्सा फूटा, बाकी लोगों की भी तलाश

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के आने तक उसे वहीं रोके रखा. मौके पर मौजूद लोगों ने उससे माफी भी मंगवाई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं वीडियो में दिखाई दे रहे तीन अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है. अगर उनकी भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों ने सुनाई खरी-खोटी

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की. एक यूजर ने लिखा, "जो जानवरों के साथ ऐसा कर सकता है, वह इंसानों के लिए भी खतरा है." दूसरे ने कहा, "बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी तभी जानवरों के साथ होने वाली क्रूरता रुकेगी." वीडियो को @Musaltaa नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 06:17 PM (IST)
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