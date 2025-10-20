हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपाकिस्तान में गूंजा राम आएंगे! कराची में ऐसे मनाई जा रही दिवाली- वीडियो देख नहीं आएगा यकीन

पाकिस्तान में गूंजा राम आएंगे! कराची में ऐसे मनाई जा रही दिवाली- वीडियो देख नहीं आएगा यकीन

नजारे को देखकर हर कोई यही कह रहा है कि “यह तो किसी भारतीय शहर का दृश्य लगता है!” वीडियो में दिख रही उत्सव की चमक, संगीत और भीड़ देखकर समझना मुश्किल हो जाता है कि यह कराची है या जयपुर.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 20 Oct 2025 04:30 PM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. वीडियो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का बताया जा रहा है, जहां इस बार दीवाली की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है. बाजार रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगा रहे हैं, दुकानों पर भगवान की मूर्तियां सजी हैं और लोग पूजा सामग्री की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं. इस नजारे को देखकर हर कोई यही कह रहा है कि “यह तो किसी भारतीय शहर का दृश्य लगता है!” वीडियो में दिख रही उत्सव की चमक, संगीत और भीड़ देखकर समझना मुश्किल हो जाता है कि यह कराची है या जयपुर.

कराची में दीवाली की धूम, राम आएंगे गाने पर बनी रील

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पूरे बाजार को दीवाली के मौके पर खास तरीके से सजाया गया है. दुकानों पर दीये, अगरबत्तियां, रंगोली के रंग, देवताओं की मूर्तियां और मिठाइयां रखी हैं. लोगों की भीड़ ऐसे जुटी है जैसे भारत में दीवाली की शॉपिंग हो रही हो. छोटे-छोटे बच्चे अपने माता-पिता के साथ सजावट की चीजें खरीदते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दुकानदार ग्राहकों का स्वागत कर रहे हैं. इस पूरे नजारे में कराची की गलियों की रौनक देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by A M A R (@theamarparkash)

दुकानों पर पूजा के सामान से लेकर देवताओं की मूर्तियों ने खींचा ध्यान

वीडियो में जिस अंदाज में दिवाली मनाई जा रही है, वह इस बात का सबूत है कि त्योहार किसी धर्म या सीमा में बंधे नहीं होते. कराची में मौजूद हिंदू समुदाय हर साल दिवाली को धूमधाम से मनाता है, लेकिन इस बार सजावट और उमंग ने सबका दिल जीत लिया. कई जगहों पर मंदिरों को रंगीन लाइटों से सजाया गया है और पूजा के लिए खास तैयारियां की गई हैं. यूजर्स के मुताबिक, इस बार बाजारों में पहले से ज्यादा चहल-पहल है और हर कोई उत्सव के माहौल में खोया हुआ है.

यूजर्स भी हुए हैरान, लोगों को दी दीवाली की बधाई

वीडियो theamarparkash नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....पाकिस्तान का ये नजारा देखकर विश्वास नहीं हो रहा. एक और यूजर ने लिखा....दीवाली पर हर शहर के बाजार में रौनक होती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस रौनक की बात ही कुछ और है. हैप्पी दीवाली सभी को. 

Published at : 20 Oct 2025 04:30 PM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Diwali In Karachi
