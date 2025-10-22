हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बहन डर गई! लड़की ने पटाखों का डिब्बा सिर पर रखकर जलाया, फिर जो हुआ... देखें वीडियो

Video: बहन डर गई! लड़की ने पटाखों का डिब्बा सिर पर रखकर जलाया, फिर जो हुआ... देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की पटाखों के बॉक्स को अपने सिर पर रखकर जला रही है, लेकिन अचानक एक पटाखा उसके ऊपर ही फट जाता है. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 22 Oct 2025 08:19 PM (IST)
Social Media Viral Video: दीवाली के त्योहार पर आतिशबाजी का उत्साह तो हर किसी में होता ही है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने इस उत्साह को जोखिम भरे कारनामे में बदल दिया है. वायरल वीडियो में देखा गया है कि एक लड़की अपने सिर पर पटाखों का बॉक्स जलाती हुई दिखाई दे रही है. इस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अभी तक तो ये सारे खतरनाक कारनामे लड़के कर रहे थे, लेकिन अब लड़कियां भी शुरू हो गई.

बीच सड़क पर पटाखों के साथ स्टंट 

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि एक लड़की अपने हाथों में पटाखे का बॉक्स लेकर खड़ी है और वह उसे जलाती है और अपने सिर पर रख देती है. उसके बाद पटाखे एक-एक करके जलने लगते हैं.

लड़की बीच सड़क पर खड़ी होकर पटाखों के साथ स्टंट करती है और ऐसा करते हुए कोई लड़की का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन अचानक से एक पटाखा लड़की के ऊपर ही फट जाता है, जिसके बाद लड़की डर जाती है और पटाखे के ब़ॉक्स को सड़क पर छोड़कर बड़ी तेजी से भाग जाती है.

यूजर्स ने लड़की की लापरवाही बताई

वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स के कई कमेंट्स सामने आए हैं. कई यूजर ने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है. वहीं दूसरे ने कहा कि इस तरह के स्टंट करने से लड़की के बाल, चेहरा सब जल सकते हैं.

काफी यूजर ने कहा कि पटाखे जलाने चाहिए, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं जलाने चाहिए. लोगों ने इसे लड़की की लापरवाही बताई. इस तरह की छोटी सी लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है.

Published at : 22 Oct 2025 08:19 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
