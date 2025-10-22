Video: बहन डर गई! लड़की ने पटाखों का डिब्बा सिर पर रखकर जलाया, फिर जो हुआ... देखें वीडियो

Social Media Viral Video: दीवाली के त्योहार पर आतिशबाजी का उत्साह तो हर किसी में होता ही है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने इस उत्साह को जोखिम भरे कारनामे में बदल दिया है. वायरल वीडियो में देखा गया है कि एक लड़की अपने सिर पर पटाखों का बॉक्स जलाती हुई दिखाई दे रही है. इस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अभी तक तो ये सारे खतरनाक कारनामे लड़के कर रहे थे, लेकिन अब लड़कियां भी शुरू हो गई.

बीच सड़क पर पटाखों के साथ स्टंट

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि एक लड़की अपने हाथों में पटाखे का बॉक्स लेकर खड़ी है और वह उसे जलाती है और अपने सिर पर रख देती है. उसके बाद पटाखे एक-एक करके जलने लगते हैं.

Arrey Bhai Bhai ... This Girl is FIRE 🔥🔥 pic.twitter.com/Z3MuMx2Zgp — Rosy (@rose_k01) October 21, 2025

लड़की बीच सड़क पर खड़ी होकर पटाखों के साथ स्टंट करती है और ऐसा करते हुए कोई लड़की का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन अचानक से एक पटाखा लड़की के ऊपर ही फट जाता है, जिसके बाद लड़की डर जाती है और पटाखे के ब़ॉक्स को सड़क पर छोड़कर बड़ी तेजी से भाग जाती है.

यूजर्स ने लड़की की लापरवाही बताई

वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स के कई कमेंट्स सामने आए हैं. कई यूजर ने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है. वहीं दूसरे ने कहा कि इस तरह के स्टंट करने से लड़की के बाल, चेहरा सब जल सकते हैं.

काफी यूजर ने कहा कि पटाखे जलाने चाहिए, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं जलाने चाहिए. लोगों ने इसे लड़की की लापरवाही बताई. इस तरह की छोटी सी लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है.

