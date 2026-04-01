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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग‘दिल ना दिया’ वाला धूम अब बना जिम बॉय! ट्रांसफॉर्मेशन देख लोग हैरान, वीडियो वायरल

‘दिल ना दिया’ वाला धूम अब बना जिम बॉय! ट्रांसफॉर्मेशन देख लोग हैरान, वीडियो वायरल

जिस लड़के को लोग पहले सड़कों पर कचरा बीनते हुए देखते थे, आज वही जिम में पसीना बहाते हुए नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह जिम मशीनों पर एक्सरसाइज कर रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 01 Apr 2026 08:38 AM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन स्टार बन जाए, कोई नहीं जानता. कुछ महीने पहले एक मासूम सा चेहरा और एक साधारण सा डायलॉग “दिल ना दिया…” इंटरनेट पर ऐसा छाया कि हर तरफ वही ट्रेंड बन गया. लोग उस लड़के की नकल करने लगे, मीम्स बने, रील्स बनीं और देखते ही देखते वो एक पहचान बन गया. लेकिन वायरल होने के पीछे छुपी उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी. गरीबी, संघर्ष और मुश्किल हालात से गुजरते हुए उसने जिंदगी देखी थी. अब वही लड़का एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह है उसका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है.

कबाड़ से कैमरा तक, फिर फिटनेस की राह

जिस लड़के को लोग पहले सड़कों पर कचरा बीनते हुए देखते थे, आज वही जिम में पसीना बहाते हुए नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह जिम मशीनों पर एक्सरसाइज कर रहा है और कोई उसे ट्रेनिंग भी दे रहा है. उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मासूमियत तो है, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास भी साफ झलक रहा है. यह बदलाव लोगों को चौंका रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले तक उसकी हालत बेहद खराब थी और अब वह फिटनेस की ओर कदम बढ़ा चुका है.

 
 
 
 
 
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लोगों ने कहा...ये तो असली ‘रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन’ है

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे “गरीबी से ग्रोथ” की कहानी बताया, तो कुछ ने कहा कि “मेहनत और मौके मिल जाएं तो कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है”. कुछ लोग भावुक भी हो गए और बोले कि इस लड़के को सही दिशा और सपोर्ट मिलना चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने ये भी याद दिलाया कि कैसे पहले लोग इसे छोटे-मोटे पैसे देकर वीडियो बनवाते थे, लेकिन अब वक्त बदलता दिख रहा है.

यह भी पढ़ें: "मुझे पाकिस्तान पसंद है" भारत घूमने आए विदेशी टूरिस्ट ने किया दावा तो उठा ले गई पुलिस, वीडियो हुआ वायरल

वायरल से बदलाव तक, अभी लंबा है सफर

हालांकि यह ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लोग खुश हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि अभी उसका सफर लंबा है. सोशल मीडिया पर वायरल होना एक बात है, लेकिन जिंदगी को पूरी तरह बदलना दूसरी. फिर भी, यह वीडियो एक उम्मीद जरूर देता है कि अगर सही मौका और मार्गदर्शन मिले, तो कोई भी अपनी कहानी बदल सकता है. फिलहाल यह लड़का फिर से इंटरनेट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है और लोग उसकी अगली कहानी का इंतजार कर रहे हैं.

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Published at : 01 Apr 2026 08:38 AM (IST)
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