भारतीय सिनेमा की दुनिया में ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाला एक ऐसा चेहरा थे, जिसे देखकर लोग अपनेपन का एहसास करते थे. 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में उनके निधन के बाद से उनकी फिल्मों, उनकी सादगी और उनके किस्सों को लोग बार-बार याद कर रहे हैं. धर्मेंद्र का करियर जितना चमकदार था, उतना ही दिलचस्प उनका राजनीतिक सफर भी रहा. फिल्मों में उन्होंने 300 से ज्यादा किरदार निभाए, लेकिन असल जिंदगी में जब राजनीति का किरदार निभाना पड़ा, तो उन्हें कई तरह के अनुभव हुए. कुछ अच्छे, कुछ कड़वे और कुछ ऐसे, जिन्हें याद कर आज भी लोग भावुक हो जाते हैं.

इन दिनों उनका एक पुराना इंटरव्यू फिर से वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया, तभी एक मुस्लिम महिला ने उन्हें फोन करके ऐसा सवाल पूछा कि उनके दिल को गहरा झटका लगा. धर्मेंद्र ने उस फोन कॉल का जो जवाब दिया था, वही आज फिर से चर्चा में है. तो आइए जानते हैं कि BJP जॉइन करने पर धर्मेंद्र को मुस्लिम महिला ने कॉल किया था.

जब धर्मेंद्र ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया

2004 में देश में शाइनिंग इंडिया का नारा गूंज रहा था. इसी माहौल में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने धर्मेंद्र की मुलाकात बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी से करवाई, और यहीं से उनकी राजनीति में एंट्री लगभग तय हो गई. बीजेपी ने उन्हें राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा टिकट दिया. उनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार रामेश्वर लाल डूडी को 60 हजार वोटों से हरा दिया.

BJP जॉइन करते ही आया मुस्लिम महिला का फोन

धर्मेंद्र ने एक 2006 के इंटरव्यू में एक बहुत भावुक किस्सा बताया था. उन्होंने कहा जैसे ही खबर फैली कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं, मुझे एक मुस्लिम बहन का फोन आया. उन्होंने बहुत प्यार से पूछाधर्मेंद्र जी, आप बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, क्या वह सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं, धर्मेंद्र ने कहा कि इस सवाल ने उन्हें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने महिला को जवाब दिया बहन, मैं तो आपका नुमाइंदा बनकर जा रहा हूं. मुसलमान भाइयों का भी नुमाइंदा बनकर जा रहा हूं क्योंकि मैं खुद को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्युलर मानता हूं. मैं किसी धर्म को नहीं बांटता, मैं इंसानियत में विश्वास करता हूं. यह बयान आज भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है.

वीडियो वायरल होते ही लोगों के कमेंट्स

वीडियो सामने आए कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर ढेरों कमेंट्स आने लगे. किसी ने लिखा धर्मेंद्र जैसे कलाकार दिल से बनते हैं, सिर्फ पर्दे पर नहीं, एक यूजर ने लिखा आज के समय में ऐसी सोच सुनकर आंसू आ जाते हैं. किसी ने कहा जो लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, उन्हें यह वीडियो देखना चाहिए, ही-मैन का दिल सबसे बड़ा था. कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा धर्मेंद्र वो इंसान थे जो हिंदू-मुस्लिम नहीं, सिर्फ इंसान को देखते थे.

यह भी पढ़ें: परशुराम कहां हैं... दूल्हे ने अपनी बरात में भगवान राम की तरह तोड़ा धनुष, यूजर्स पूछने लगे सवाल; देखें वीडियो