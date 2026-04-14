हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगघूंघट डाल भाभी ने बाइक से उड़ाया गर्दा, एक हाथ से हैंडल पकड़ चकरघिन्नी की तरह घुमाई मोटरसाइकिल, वीडियो वायरल

घूंघट डाल भाभी ने बाइक से उड़ाया गर्दा, एक हाथ से हैंडल पकड़ चकरघिन्नी की तरह घुमाई मोटरसाइकिल, वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गांव की एक देसी भाभी पारंपरिक कपड़े पहनकर लंबा सा घूंघट निकाल बाइक को एक ही जगह पर गोल गोल घूमा कर ड्रिफ्ट करती दिखाई दे रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 14 Apr 2026 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

बाइक से गर्दा उड़ाते आपने कई लोगों को देखा होगा. बड़े बड़े ट्रेवल व्लॉगर हों या फिर बाइकर्स, उनके अकाउंट की किसी ना किसी रील में आपको बाइक ड्रिफ्ट दिख ही जाएगी. लेकिन कैसा हो कि ये बाइक गांव के देसी भाभी के हाथ में हो और वो घूंघट डालकर बाइक को गोल गोल घूमाने लगे वो भी एक हाथ से. समझना आसान है कि ऐसा नजारा देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा. आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गांव की एक देसी भाभी बाइक से ऐसा ही कारनामा करती दिखाई दे रही है.

भाभी ने बाइक से ड्रिफ्ट कर उड़ाया गर्दा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गांव की एक देसी भाभी पारंपरिक कपड़े पहनकर लंबा सा घूंघट निकाल बाइक को एक ही जगह पर गोल गोल घूमा कर ड्रिफ्ट करती दिखाई दे रही है. वीडियो को शेयर करते हुए जो लाइन लिखी हुई है वो लोगों को खासी पसंद आ रही है. गोल गोल ड्रिफ्ट करती भाभी के वीडियो के साथ लिखा है..." हमारे पिता जी ने दिलाई है तो चलाएंगे भी तो हम ही."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RARE SOCIETY (@rare_society_01)

घूंघट डाल दिखाया टशन

वीडियो में देसी भाभी बाइक के हैंडल को एक हाथ से पकड़कर जिस तरह से ड्रिफ्ट करते हुए गर्दा उड़ा रही हैं वो वाकई हैरान कर देने वाला है, वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है मानों भाभी अपने कुंवारेपन में बहुत बड़ी बाइक बाज थीं. हालांकि इस तरह से बाइक से ड्रिफ्ट करना सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है और ये जान माल की हानि कर सकता है. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: RCB जर्सी से हुआ नामकरण, महाराष्ट्र के कपल ने बेटे का नाम रखा विराट, वीडियो हुआ वायरल

यूजर्स बोले, अरे भाभी को कोई तो रोक लो

वीडियो को  rare_society_01 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...साइड वाली आंटी ज्यादा उत्सुक लग रही हैं. एक और यूजर ने लिखा...अरे भाभी को कोई तो रोक लो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरे भाभी चोट लग जाएगी.

यह भी पढ़ें: Viral Video: गजब! तेल संकट के बीच कुत्ते की पीठ पर टंकी रख पेट्रोल भरवाने पहुंचा शख्स, वीडियो देख आएगी हंसी

Published at : 14 Apr 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Bhabhi Ki Drift
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
घूंघट डाल भाभी ने बाइक से उड़ाया गर्दा, एक हाथ से हैंडल पकड़ चकरघिन्नी की तरह घुमाई मोटरसाइकिल, वीडियो वायरल
घूंघट डाल भाभी ने बाइक से उड़ाया गर्दा, एक हाथ से हैंडल पकड़ चकरघिन्नी की तरह घुमाई मोटरसाइकिल
ट्रेंडिंग
जय श्री राम बोलो और 500 रुपये डिस्काउंट पाओ, कोलकाता के डॉक्टर ने मरीजों के लिए निकाला ऑफर, यूजर्स हुए शॉक्ड
जय श्री राम बोलो और 500 रुपये डिस्काउंट पाओ, कोलकाता के डॉक्टर ने मरीजों के लिए निकाला ऑफर, यूजर्स हुए शॉक्ड
ट्रेंडिंग
Viral Video: मुफ्त में मिल रहा हो तो कुछ भी! नाले में पलट गया नारियल से लदा ट्रक, लूटने लगी पब्लिक; देखें वीडियो
मुफ्त में मिल रहा हो तो कुछ भी! नाले में पलट गया नारियल से लदा ट्रक, लूटने लगी पब्लिक; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video : सड़क किनारे बासी रोटी खाते लड़के का वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- पेट खाली हो तो स्वाद नहीं जरूरत दिखती है
सड़क किनारे बासी रोटी खाते लड़के का वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- पेट खाली हो तो स्वाद नहीं जरूरत दिखती है
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Samrat Chaudhary Bihar New CM LIVE: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए सीएम, कहा- जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा
LIVE: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए सीएम, कहा- जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा
इंडिया
‘मैं आपसे माफी मांगता हूं’, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते समय क्यों PM मोदी हुए भावुक
‘मैं आपसे माफी मांगता हूं’, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते समय क्यों PM मोदी हुए भावुक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest LIVE: नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बीच आया राहुल गांधी का बयान, कहा- मैं हर मजदूर के साथ
LIVE: नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बीच आया राहुल गांधी का बयान, कहा- मैं हर मजदूर के साथ
बिहार
CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'
CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'
साउथ सिनेमा
लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो करवाया अबॉर्शन
लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट को करवाया अबॉर्शन
विश्व
US Iran War: चीन के जिस जहाज को US ने लौटाया, उसी ने तोड़ा ट्रंप का चक्रव्यूह, रिच स्टार्री ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट
चीन के जिस जहाज को US ने लौटाया, उसी ने तोड़ा ट्रंप का चक्रव्यूह, रिच स्टार्री ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट
क्रिकेट
Wisden Award Winners 2026 List: विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
विश्व
US Iran War News Live: 'होर्मुज कोई सोशल मीडिया नहीं', अमेरिका की नाकेबंदी पर भड़का ईरान, कहा- अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया तो...
Live: 'होर्मुज कोई सोशल मीडिया नहीं', US की नाकेबंदी पर भड़का ईरान, कहा- अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया तो...
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget