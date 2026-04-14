घूंघट डाल भाभी ने बाइक से उड़ाया गर्दा, एक हाथ से हैंडल पकड़ चकरघिन्नी की तरह घुमाई मोटरसाइकिल

बाइक से गर्दा उड़ाते आपने कई लोगों को देखा होगा. बड़े बड़े ट्रेवल व्लॉगर हों या फिर बाइकर्स, उनके अकाउंट की किसी ना किसी रील में आपको बाइक ड्रिफ्ट दिख ही जाएगी. लेकिन कैसा हो कि ये बाइक गांव के देसी भाभी के हाथ में हो और वो घूंघट डालकर बाइक को गोल गोल घूमाने लगे वो भी एक हाथ से. समझना आसान है कि ऐसा नजारा देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा. आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गांव की एक देसी भाभी बाइक से ऐसा ही कारनामा करती दिखाई दे रही है.

भाभी ने बाइक से ड्रिफ्ट कर उड़ाया गर्दा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गांव की एक देसी भाभी पारंपरिक कपड़े पहनकर लंबा सा घूंघट निकाल बाइक को एक ही जगह पर गोल गोल घूमा कर ड्रिफ्ट करती दिखाई दे रही है. वीडियो को शेयर करते हुए जो लाइन लिखी हुई है वो लोगों को खासी पसंद आ रही है. गोल गोल ड्रिफ्ट करती भाभी के वीडियो के साथ लिखा है..." हमारे पिता जी ने दिलाई है तो चलाएंगे भी तो हम ही."

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घूंघट डाल दिखाया टशन

वीडियो में देसी भाभी बाइक के हैंडल को एक हाथ से पकड़कर जिस तरह से ड्रिफ्ट करते हुए गर्दा उड़ा रही हैं वो वाकई हैरान कर देने वाला है, वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है मानों भाभी अपने कुंवारेपन में बहुत बड़ी बाइक बाज थीं. हालांकि इस तरह से बाइक से ड्रिफ्ट करना सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है और ये जान माल की हानि कर सकता है. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

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यूजर्स बोले, अरे भाभी को कोई तो रोक लो

वीडियो को rare_society_01 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...साइड वाली आंटी ज्यादा उत्सुक लग रही हैं. एक और यूजर ने लिखा...अरे भाभी को कोई तो रोक लो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरे भाभी चोट लग जाएगी.

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