हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग“ऊंची इमारत या माचिस का डिब्बा? 19वें फ्लोर से महिला ने दिखाया दिल्ली NCR का सच, वीडियो वायरल

“ऊंची इमारत या माचिस का डिब्बा? 19वें फ्लोर से महिला ने दिखाया दिल्ली NCR का सच, वीडियो वायरल

वीडियो में महिला अपने 19वें फ्लोर के बालकनी से नीचे का नजारा दिखाती हैं. ऊपर से देखने पर पूरी सोसाइटी छोटी-छोटी लगती है. वो कहती हैं कि ये ऊंची-ऊंची इमारतें दूर से माचिस के डिब्बों जैसी दिख रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 11 Apr 2026 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में बड़े शहरों में हाई-राइज अपार्टमेंट में रहना एक आम बात हो गई है, लेकिन क्या ये जिंदगी वाकई उतनी आसान और आरामदायक है जितनी दिखती है? Ishana Nautiyal नाम की एक महिला ने इसी मुद्दे पर ऐसा वीडियो शेयर किया कि सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. उनके वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शहरों की ये ऊंची इमारतें आखिर हमें क्या दे रही हैं. वीडियो देखने के बाद आपको बड़े शहरों की सोसायटी का वो सच मालूम हो जाएगा जिसमें रहने का ख्वाब हर छोटे शहर का युवा देखता है.

19वीं मंजिल से दिखी ‘माचिस के डिब्बे’ जैसी जिंदगी

वीडियो में महिला अपने 19वें फ्लोर के बालकनी से नीचे का नजारा दिखाती हैं. ऊपर से देखने पर पूरी सोसाइटी छोटी-छोटी लगती है. वो कहती हैं कि ये ऊंची-ऊंची इमारतें दूर से माचिस के डिब्बों जैसी दिखाई देती हैं. नीचे लोग अपने-अपने काम में व्यस्त नजर आते हैं. कोई योग कर रहा है, तो कोई टहल रहा है. इस दौरान वह अपने बेटे को भी दिखाती हैं, जो नीचे क्रिकेट खेल रहा होता है. वह बताती हैं कि काले टी-शर्ट में जो लड़का कार के पास खड़ा है, वही उनका बेटा है, जिस पर वो ऊपर से नजर रख रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ishana Nautiyal Chamoli (@pahadinoni_21)

छोटी जगह, बड़ी सोच..वीडियो का असली मैसेज

इस वीडियो में सिर्फ नजारा ही नहीं, बल्कि एक सोच भी छिपी है. महिला बताती हैं कि हाई-राइज अपार्टमेंट में रहना कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे हम माचिस के छोटे-छोटे डिब्बों में रह रहे हों. बड़े शहरों में जगह की कमी और बढ़ती आबादी के बीच लोगों की जिंदगी सिमटती जा रही है. हालांकि कुछ लोग इस लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं, वहीं कुछ को ये काफी सीमित और अलग-थलग महसूस होता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: गजब! तेल संकट के बीच कुत्ते की पीठ पर टंकी रख पेट्रोल भरवाने पहुंचा शख्स, वीडियो देख आएगी हंसी

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स के रिएक्शन भी आने लगे. एक यूजर ने मजाक में लिखा “अगर लिफ्ट बंद हो जाए तो क्या होगा?”. वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए कहा “ये माचिस का डिब्बा 20-30 साल की EMI के साथ आता है.” कुछ लोगों ने महिला की बात से सहमति जताई, तो कुछ ने कहा कि ये ही मॉडर्न लाइफस्टाइल है और इसके अपने फायदे भी हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: RCB जर्सी से हुआ नामकरण, महाराष्ट्र के कपल ने बेटे का नाम रखा विराट, वीडियो हुआ वायरल

Published at : 11 Apr 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Delhi Ncr Life
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
“ऊंची इमारत या माचिस का डिब्बा? 19वें फ्लोर से महिला ने दिखाया दिल्ली NCR का सच, वीडियो वायरल
“ऊंची इमारत या माचिस का डिब्बा? 19वें फ्लोर से महिला ने दिखाया दिल्ली NCR का सच
ट्रेंडिंग
Viral Video: सीट नहीं दोगे तो हम खुद बना लेंगे, ट्रेन में कंबल बांधकर शख्स ने किया स्लीपर का जुगाड़, देखें वीडियो
सीट नहीं दोगे तो हम खुद बना लेंगे, ट्रेन में कंबल बांधकर शख्स ने किया स्लीपर का जुगाड़, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
IPL Couple Fight: उधर चल रहा था KKR vs LSG का मैच, इधर पवेलियन में हो गया गर्लफ्रेंड-ब्वॉयफ्रेंड में कलेश, वीडियो वायरल
उधर चल रहा था KKR vs LSG का मैच, इधर पवेलियन में हो गया गर्लफ्रेंड-ब्वॉयफ्रेंड में कलेश, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Temjen Imna Along:
"मेरा चॉपर निकल जाएगा" नागालैंड के मंत्री ने अपनी फैन को क्यों दिया मजेदार जवाब, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने बदला एक और नाम, अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मियांपुर
CM योगी ने बदला एक और नाम, अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मियांपुर
आईपीएल 2026
SRH ने IPL 2026 में बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास
SRH ने IPL 2026 में बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास
इंडिया
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
बिजनेस
Explained: अंडरगारमेंट्स से लेकर मलाश्य के अंदर... जानें कहां-कहां सोना छिपाकर भारत लाया गया?
अंडरगारमेंट्स से लेकर मलाश्य के अंदर... जानें कहां-कहां सोना छिपाकर भारत लाया गया?
एग्रीकल्चर
बदलते मौसम में कहीं खो न जाए आम की मिठास, किसान कर सकते हैं ये 5 उपाय
बदलते मौसम में कहीं खो न जाए आम की मिठास, किसान कर सकते हैं ये 5 उपाय
ट्रेंडिंग
म्यूजिक स्कूल को आखिरी अलविदा, बम की आवाजों के बीच ईरानी शिक्षक ने बजाई इमोशनल धुन, वीडियो देख रो पड़े यूजर्स
म्यूजिक स्कूल को आखिरी अलविदा, बम की आवाजों के बीच ईरानी शिक्षक ने बजाई इमोशनल धुन, वीडियो देख रो पड़े यूजर्स
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
Embed widget