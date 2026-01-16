Video: बॉस ने रखी हाउस पार्टी, साथ काम करने वाले शख्स को दिया सरप्राइज, गिफ्ट की SUV कार

Delhi Viral Video: कर्मचारी अपने बॉस से प्रशंसा पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन दिल्ली में एक स्टार्टअप ने जो किया, उस पर विश्वास करना मुश्किल है. कंपनी के संस्थापकों ने अपने यहां काम करने वाले एक कर्मचारी को एक अद्भुत उपहार दिया, जिससे वह बहुत खुश हुआ. उन्हें उपहार के रूप में एक नई चमकदार एसयूवी दी गई.

वाइंडियन स्ट्रीटवियर लेबल ब्लूआरएनजी के संस्थापकों, सिद्धांत सभरवाल और मोकम सिंह ने एक साधारण हाउस पार्टी का आयोजन किया. इसमें टीम के कई सदस्यों ने भाग लिया. सबसे पहले, सिद्धांत और मोकम ने एक टीम के रूप में अपनी यात्रा के बारे में बात करना शुरू किया. फिर कंपनी के पहले कर्मचारी राहुल ओझा का उल्लेख किया.

सिद्धांत और मोकम ने राहुल की कंपनी में लंबे समय से काम करने और हर सुख-दुख में सहयोग करने के लिए प्रशंसा की. इससे जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें सिद्धांत ने कहा, "हमारे साथ काम करना बहुत मुश्किल है. मैंने हमेशा राहुल को बहुत परेशान किया, लेकिन वह हमेशा हमारे साथ रहा."

सिद्धांत की बात से सहमत होते हुए, टीम के अन्य सदस्यों ने हंसते हुए सिर हिलाया. सिद्धांत ने कहा कि स्टार्टअप्स को न केवल कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होती है जो काम से परे एक दीवार और एक समर्थन के रूप में खड़े हों.

एक ऐसा क्षण आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. सभी के सामने ओझा का नाम लेते हुए सिद्धांत ने कहा, "राहुल, कल से मेट्रो भूल जाओ" और नई एसयूवी की चाबियां सौंप दीं. पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा. सभी ने राहुल को गले लगाया और उनकी प्रशंसा की.

इसके बाद, टीम के सभी सदस्य बाहर गए, जहां उन्होंने ढके हुए महिंद्रा BE 6 पर लाल रंग की साटन शीट हटाई. इसके बाद राहुल ड्राइवर की सीट पर बैठा और कार चलाने का आनंद लिया. इस दौरान टीम के बाकी सदस्यों ने उन्हें बधाई दी.