90 साल के दादा और 80 की दादी पहली बार पहुंचे लंदन, पोती ने कराया ऐसा सफर कि रो पड़ा इंटरनेट

कहते हैं कि सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती. जब इंसान की उम्र 80 या 90 साल हो जाती है, तो लोग सोचते हैं कि अब तो आराम करने के दिन हैं. लेकिन दिल्ली के एक परिवार ने इस बात को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. दिल्ली की रहने वाली आयुषी नेगी ने अपने 90 साल के दादा और 80 साल की दादी को उनके जीवन के पहले इंटरनेशनल टूर पर भेजा और वो भी सीधे लंदन. इस बुजुर्ग जोड़े का पहली बार पासपोर्ट बनना, पहली बार फ्लाइट में बैठना और तमाम दिक्कतों के बाद लंदन पहुंचना, इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत रहा है.

वीजा रिजेक्ट हुआ और जंग ने रोकी राह, पर नहीं मानी हार

लंदन पहुंचने का यह सफर इस बुजुर्ग जोड़े के लिए इतना आसान नहीं था. आयुषी ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार अपने दादा-दादी के लिए यूके का वीजा अप्लाई किया, तो वो रिजेक्ट हो गया. इसके बाद जब दोबारा तैयारी की, तो दुनिया में चल रहे युद्ध और तनाव की वजह से फ्लाइट्स और प्लान को आगे बढ़ाना पड़ा. लेकिन इस प्यारे दादा-दादी ने हार नहीं मानी. आयुषी ने वीडियो में दिखाया है कि कैसे उनके दादा-दादी ने पहली बार अपने कपड़े पैक किए, कागजात तैयार किए और सारी दिक्कतों को पार करते हुए आखिरकार हवाई जहाज में बैठ ही गए.

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फ्लाइट में की मस्ती और लंदन की सड़कों पर घूमकर पूरा किया सपना

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 90 और 80 साल की उम्र में भी दोनों बुजुर्गों का जोश किसी बच्चे जैसा था. उन्होंने फ्लाइट के अंदर पहली बार हवाई सफर के खाने का मजा लिया, आसमान से बादलों को देखा और वीडियो कॉल पर अपने बाकी परिवार वालों को अपनी खुशी दिखाई. लंदन पहुंचने के बाद वहां की खूबसूरत जगहों को घूमते हुए उनके चेहरे की चमक देखने लायक थी. पोती आयुषी ने कहा कि इस उम्र में जब लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते हैं, तब उनके दादा-दादी ने इतनी लंबी फ्लाइट और बिल्कुल नए माहौल को हंसते-हंसते अपना लिया. इसने साबित कर दिया कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती.

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'दुनिया की सबसे बेस्ट पोती' वीडियो देखकर रो पड़े सोशल मीडिया यूजर्स

यह वीडियो जैसे ही इंस्टाग्राम पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग आयुषी और उनके दादा-दादी पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने भावुक होते हुए लिखा, "भाई, इस वीडियो ने मेरा दिन बना दिया, बुजुर्गों को खुश रखने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है." दूसरे यूजर ने लिखा, "आयुषी आप दुनिया की सबसे बेस्ट पोती हो, अपने दादा-दादी को ऐसा लाइफटाइम एक्सपीरियंस देना सच में कमाल है."

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