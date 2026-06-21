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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 90 साल के दादा और 80 की दादी पहली बार पहुंचे लंदन, पोती ने कराया ऐसा सफर कि रो पड़ा इंटरनेट

Video: 90 साल के दादा और 80 की दादी पहली बार पहुंचे लंदन, पोती ने कराया ऐसा सफर कि रो पड़ा इंटरनेट

Viral London video: यह वीडियो जैसे ही इंस्टाग्राम पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग आयुषी और उनके दादा-दादी पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Jun 2026 08:24 PM (IST)
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कहते हैं कि सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती. जब इंसान की उम्र 80 या 90 साल हो जाती है, तो लोग सोचते हैं कि अब तो आराम करने के दिन हैं. लेकिन दिल्ली के एक परिवार ने इस बात को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. दिल्ली की रहने वाली आयुषी नेगी ने अपने 90 साल के दादा और 80 साल की दादी को उनके जीवन के पहले इंटरनेशनल टूर पर भेजा और वो भी सीधे लंदन. इस बुजुर्ग जोड़े का पहली बार पासपोर्ट बनना, पहली बार फ्लाइट में बैठना और तमाम दिक्कतों के बाद लंदन पहुंचना, इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत रहा है.

वीजा रिजेक्ट हुआ और जंग ने रोकी राह, पर नहीं मानी हार

लंदन पहुंचने का यह सफर इस बुजुर्ग जोड़े के लिए इतना आसान नहीं था. आयुषी ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार अपने दादा-दादी के लिए यूके का वीजा अप्लाई किया, तो वो रिजेक्ट हो गया. इसके बाद जब दोबारा तैयारी की, तो दुनिया में चल रहे युद्ध और तनाव की वजह से फ्लाइट्स और प्लान को आगे बढ़ाना पड़ा. लेकिन इस प्यारे दादा-दादी ने हार नहीं मानी. आयुषी ने वीडियो में दिखाया है कि कैसे उनके दादा-दादी ने पहली बार अपने कपड़े पैक किए, कागजात तैयार किए और सारी दिक्कतों को पार करते हुए आखिरकार हवाई जहाज में बैठ ही गए.

 
 
 
 
 
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फ्लाइट में की मस्ती और लंदन की सड़कों पर घूमकर पूरा किया सपना

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 90 और 80 साल की उम्र में भी दोनों बुजुर्गों का जोश किसी बच्चे जैसा था. उन्होंने फ्लाइट के अंदर पहली बार हवाई सफर के खाने का मजा लिया, आसमान से बादलों को देखा और वीडियो कॉल पर अपने बाकी परिवार वालों को अपनी खुशी दिखाई. लंदन पहुंचने के बाद वहां की खूबसूरत जगहों को घूमते हुए उनके चेहरे की चमक देखने लायक थी. पोती आयुषी ने कहा कि इस उम्र में जब लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते हैं, तब उनके दादा-दादी ने इतनी लंबी फ्लाइट और बिल्कुल नए माहौल को हंसते-हंसते अपना लिया. इसने साबित कर दिया कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती.

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'दुनिया की सबसे बेस्ट पोती' वीडियो देखकर रो पड़े सोशल मीडिया यूजर्स

यह वीडियो जैसे ही इंस्टाग्राम पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग आयुषी और उनके दादा-दादी पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने भावुक होते हुए लिखा, "भाई, इस वीडियो ने मेरा दिन बना दिया, बुजुर्गों को खुश रखने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है." दूसरे यूजर ने लिखा, "आयुषी आप दुनिया की सबसे बेस्ट पोती हो, अपने दादा-दादी को ऐसा लाइफटाइम एक्सपीरियंस देना सच में कमाल है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 08:06 PM (IST)
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