क्यूटनेस की जब बात आती है तो छोटे बच्चों के सामने हर कोई फीका पड़ जाता है. ऐसे में स्कूल की छोटी बच्चियां अपनी मासूमियत और प्यारी हरकतों से तो सभी का दिल जीत ही लेती हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक स्कूली बच्ची जिसकी उम्र मुश्किल से 5 साल है स्टेज पर ऐसा डांस कर रही है कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. बच्ची की मासूमियत ने इंटरनेट का दिल जीत लिया है.

स्कूल ड्रेस में बच्ची ने किया दिल जीत लेने वाला डांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक स्कूली बच्ची स्कूल ड्रेस पहनकर स्टेज पर शानदार डांस करती दिखाई दे रही है. लेकिन उसके डांस से ज्यादा चर्चे उसके फेशियल एक्सप्रेशन्स के हो रहे हैं जिसमें वो कभी आंखें बंद करके इंशारे करती है तो कभी हाथों से अपना चेहरा ढंक लेती है. इसके अलावा बच्ची का डांस तो उसकी हरकतों और चेहरे की तरह एक दम प्यारा है ही. वीडियो वायरल होने के बाद लोग बच्ची की क्यूटनेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Aditya Singh (@the_humourous_bro)

फेशियल एक्सप्रेशन्स बनें वायरल होने की वजह

वीडियो में दिखाया गया है कि बच्ची स्कूल के ही क्सी प्रोग्राम में डांस परफॉर्मेंस दे रही है. छोटी सी उम्र में इस तरह का डांस और चेहरे के एक्सप्रेशन देख लोग हैरान हैं. बच्ची डांस करते करते जिस तरह से टीचर से इशारों में बातें भी कर रही है वो वाकई में देखने लायक है. वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और यूजर्स तारीफ के पुल बांधने में लगे हुए हैं.

यूजर्स कर रहे तारीफ

वीडियो को the_humourous_bro नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हाय, कितनी क्यूट है ये. एक और यूजर ने लिखा...डांस और एक्सप्रेशन दोनों बहुत प्यारे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...स्कूल ड्रेस में बच्ची और भी प्यारी लग रही है.

