जब मोबाइल फोन बन गया मौत! सेल्फी के शौक ने बर्फ में बनाई शख्स की कब्र- वीडियो हो रहा वायरल
वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स जो पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा था दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स पहाड़ से नीचे खाई में फिसलता दिखाई दे रहा है.
चीन से एक दर्दनाक घटना सामने आई जिसने पूरे सोशल मीडिया को हैरान कर दिया है. फोन और सेल्फी का शौक किसी पर कितना भारी पड़ सकता है आप इस खबर को पढ़कर शायद जान पाएंगे. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक पर्वतारोही को बर्फ के पहाड़ से सैकड़ों फीट नीचे गिरते देखा जा सकता है. ये हादसा पर्वतारोही इस शख्स की एक लापरवाही की वजह से हुई जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई. चीन का ये मामला आपको हैरान कर देगा और वीडियो देख आपकी रूह कांप उठेगी.
सेल्फी के शौक ने शख्स को पहुंचा दिया यमलोक
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स जो पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा था दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स पहाड़ से नीचे खाई में फिसलता दिखाई दे रहा है. दरअसल, रिपोर्ट की अगर मानें तो होंग नाम का ये शख्स शियाओजिन काउंटी का रहने वाला था. उन्होंने यह तय किया कि 25 सितंबर को वो एक पर्वतारोहण दल के साथ चढ़ाई करेंगे. पहाड़ की ऊंचाई पर जब वो पहुंचे तो खूबसूरत नजारा देख उनका मन मोह उठा और यहीं से शुरू हुई उनकी मौत की कहानी.
中国人登山者(31)、映え写真のため標高5,588mの雪山で命綱外す— 篠原 修司 (@digimaga) October 6, 2025
↓
足を滑らせて200m下まで滑落し死亡
↓
仲間の撮影動画に赤いパーカーで雪斜面を滑り落ちる最期の姿が収められる
↓
衝撃映像が拡散するなか、無届け登山・アイゼンなし・ピッケルなしと判明し物議←ｲﾏｺｺpic.twitter.com/c1dL9EEbK4
लापरवाही दिखाते हुए खोली सुरक्षा रस्सी और 200 मीटर खाई में जा गिरा शख्स
जब होंग चढ़ाई कर रहे थे तो एक सीनिक व्यू के साथ तस्वीर लेने के लिए उन्होंने अपनी सुरक्षा रस्सी को खोल दिया और वो सेल्फी लेने लगे. लेकिन इसी दौरान उनका पैर फिसला और वो 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरे, इस खाई को नुकीली चट्टानों वाले पत्थरों के लिए जाना जाता है. जिसके बाद उनके शव की खोजबीन शुरू की गई. जब रेस्क्यू टीम ने उन्हें खाई से निकाला तो होंग बेहद बुरी हालत में थे और उनकी मौत हो चुकी थी. आपको बता दें कि जिस पहाड़ पर ये हादसा हुआ वो नामा पीक अपनी खतरनाक चढ़ाई के लिए जाना जाता है.
यूजर्स ने जताया दुख, बोले इतनी लापरवाही ठीक नहीं थी
वीडियो को @digimaga नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर अनुभव ना हो तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...इतनी दर्दनाक मौत भगवान किसी को ना दे, सोचकर ही परेशान हो रहा हूं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लापरवाही और सेल्फी का शौक ले डूबा, अब जान कभी वापस नहीं आएगी.
