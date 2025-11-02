हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

वीडियो में दिखता है कि कुछ बच्चे रात के समय गली में नाइट क्रिकेट खेल रहे थे. बल्ले पर गेंद लगते ही वह इतनी तेजी से उड़ी कि सीधे जाकर बिजली के खंभे (इलेक्ट्रिक पोल) से टकरा गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 02 Nov 2025 09:57 AM (IST)
इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रात की खामोशी, मोहल्ले की गली में टिमटिमाती लाइटें और बच्चे हाथ में बल्ला लिए चौका-छक्का मारने के मूड में दिखाए गए हैं. तभी एक गेंद आसमान छूती हुई बिजली के पोल से जा टकराती है और अगले ही पल जो होता है, उसे देखकर मोहल्ले वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं. जोरदार स्पार्क के साथ पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है. बच्चे वहीं से भागकर घरों में घुस जाते हैं और सोशल मीडिया पर इस पूरे वाकये का वीडियो अब वायरल सनसनी बन चुका है.

बच्चे ने मारा सिक्स और गुल हो गई पूरे मोहल्ले की बिजली!

वीडियो में दिखता है कि कुछ बच्चे रात के समय गली में नाइट क्रिकेट खेल रहे थे. बल्ले पर गेंद लगते ही वह इतनी तेजी से उड़ी कि सीधे जाकर बिजली के खंभे (इलेक्ट्रिक पोल) से टकरा गई. जैसे ही गेंद पोल से टकराई, वहां से जबरदस्त चिंगारी (स्पार्क) निकली. देखते ही देखते पूरे मोहल्ले की लाइटें गुल हो गईं. कुछ सेकंड के लिए माहौल ऐसा हो गया मानो कोई बड़ा शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट हुआ हो.

 
 
 
 
 
A post shared by Aarushi (@aa_rushi_7587)

डर के मारे घरों में घुसे बच्चे

इस दौरान बच्चे भी बुरी तरह घबरा गए. वीडियो में साफ दिखता है कि बच्चे खामोशी से और डरे हुए अपने-अपने घरों की ओर दौड़ पड़ते हैं. वहीं, आसपास के लोग बाहर निकलकर देखने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है. गली में अंधेरा फैल जाता है और कुछ देर तक किसी को समझ नहीं आता कि बिजली क्यों चली गई. अब यूजर्स कह रहे हैं कि पूरा मोहल्ला इन्हें ट्रॉफी देने आएगा.

यूजर्स बोले, अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देने आएगा

वीडियो को  aa_rushi_7587 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देने आएगा. एक और यूजर ने लिखा...अब बजेंगे लट्ठ. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बड़े खतरनाक बच्चे हैं, यहां भी कोई भिड़े होगा ही होगा.

Published at : 02 Nov 2025 09:57 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
