20 रुपये मांगने पर मां और बहन ने बांधकर पीटा! 5 साल के बच्चे ने बुला ली 112 वाली पुलिस

बचपन मासूमियत और शरारतों से भरा होता है. छोटी-छोटी बातों पर नाराज होना, रूठना और कभी-कभी अपनी मनमानी के लिए जिद करना बच्चों की आदतों में शामिल है. लेकिन यही मासूमियत जब सोशल मीडिया पर सामने आती है तो देखने वालों का दिल जीत लेती है. इन दिनों इंटरनेट पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें महज 5 साल का बच्चा अपनी जिद के चलते कुछ ऐसा कर बैठा जिसे सुनकर लोग हंसी भी नहीं रोक पा रहे और बच्चे की मासूम सोच पर हैरान भी हो रहे हैं. दरअसल बच्चे को कुरकुरे खाने थे और जब घर वालों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो उसने सीधे 112 नंबर डायल कर पुलिस को बुला लिया.

कुरकुरे के लिए नहीं मिले पैसे तो 5 साल के बच्चे ने बुला ली पुलिस

वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि लगभग 5 साल का एक बच्चा फोन पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करता है. दूसरी तरफ से पुलिसकर्मी बड़ी गंभीरता से बच्चे की शिकायत सुनते हैं. बच्चा फोन पर कहता है कि उसने घर में मां और बहन से 20 रुपये मांगे थे क्योंकि उसे कुरकुरे खाने थे. लेकिन मां और बहन ने न सिर्फ पैसे देने से मना कर दिया बल्कि उसे बांधकर पीटा भी. मासूम बच्चे की शिकायत सुनकर पुलिस वाला हंसी दबाते हुए बेहद प्यार से पूछता है "बेटा, चोट तो नहीं आई?" इस पर बच्चा मासूमियत से जवाब देता है "चोट तो नहीं आई है लेकिन मारा जोर से है."

A Child called the Police after not getting 20rs Kurkure pic.twitter.com/aFB91TWG6o — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 4, 2025

बोला, रस्सी से बांधा फिर मां बहन ने की पिटाई

इसके बाद पुलिस वाला बच्चे से कहता है कि अपनी मां से बात कराओ. तभी बच्चा जोर-जोर से रोने लगता है और कहता है "मुझसे कोई बात नहीं कर रहा. ना मम्मी ना पापा." यह सुनकर पुलिस वाला भी नरम पड़ जाता है और समझाते हुए कहता है "बेटा आप रोइए मत, हम वहीं आ रहे हैं." इस मासूम बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया. हजारों लोगों ने इसे शेयर किया और लाखों बार देखा जा चुका है. लोगों को बच्चे की मासूमियत और पुलिस वाले का संयमित व्यवहार बेहद पसंद आ रहा है. कई लोग इस वीडियो को "दिन का सबसे क्यूट वीडियो" बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

यूजर्स बोले, कोई जानवर के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बच्चे ने मां बाप की खटिया खड़ी कर दी. एक और यूजर ने लिखा....बड़ा खतरनाक बच्चा है भाई, कैसे कैसे लोग हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रस्सी से बांधकर कौन मारता है, जानवर के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो