'आज जान का बर्थडे है', बॉयफ्रेंड के जन्मदिन पर मिलने गई लड़की ने जेल में बनाई रील, वीडियो वायरल

Raipur Central Jail Viral Video: छत्तीसगढ़ के रायपुर सेंट्रल जेल में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के जन्मदिन पर उससे मिलने आई और जेल के विजिटर्स रूम में मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह घटना जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है.

यह घटना इसलिए चर्चा में आई क्योंकि जेल के विजिटर्स रूम में मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है. इसके बावजूद लड़की फोन लेकर जेल में प्रवेश कर गई और वीडियो बनाया. बाद में इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और यह तुरंत वायरल हो गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

लड़की का वीडियो वायरल, जेल प्रशासन पर उठे सवाल

जेल के अंदर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई लड़की ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वह कह रही थी, "आज मेरे प्यार का जन्मदिन है. मैं सेंट्रल जेल में उससे मिलने आई हूं. यह बहुत दुख की बात है कि वह मेरे साथ नहीं है. उसके जन्मदिन पर मैं भी उसके साथ नहीं हूं. लेकिन मैं मिलने आई हूं. देखते हैं उसकी प्रतिक्रिया क्या है."

रायपुर सेंट्रल जेल में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई और मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. pic.twitter.com/w6YckByiIN — Shelja Pandey (@Sheljapandey21) January 30, 2026

यह घटना बिल्कुल भी सामान्य, स्वाभाविक घटना नहीं है, बल्कि काफी चिंताजनक है, क्योंकि जेल के अंदर विजिटर्स रूम में जहां फोन ले जाने की अनुमति ही नहीं है, वहां यह लड़की कैसे फोन लेकर घुसी, इतना ही नहीं, उसने वीडियो भी बनाया, यह कई सवाल खड़े कर रहा है. इस मामले ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए हैं और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद पूरे घटनाक्रम पर कई सवाल उठ रहे हैं.

आरोपी तारकेश्वर NDPS एक्ट केस में जेल में बंद

वीडियो में दिख रहे युवक का नाम तारकेश्वर बताया जा रहा है. वर्तमान में, यह आरोपी रायपुर सेंट्रल जेल में एनडीपीएस एक्ट मामले के तहत बंद है. एनडीपीएस एक्ट मामले का अर्थ है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत मामला. वायरल हुए इस वीडियो के बारे में रायपुर सेंट्रल जेल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

यह लड़की कैसे फोन लेकर जेल के विजिटर्स रूम में घुसी, फिर वीडियो बनाया, लेकिन जेल अधिकारियों में से किसी ने भी पूरी बात पर ध्यान नहीं दिया - इसी अजीब बात पर सवाल उठ रहे हैं. यह पहली बार नहीं है. पिछले कुछ महीनों में रायपुर सेंट्रल जेल के अंदर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं और इसके परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से इस जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.