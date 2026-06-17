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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: अमेरिका में दूध का भाव सुन उड़े बिहारी दूध वाले के होश! वीडियो देख नहीं रुकेगी आपकी हंसी

Video: अमेरिका में दूध का भाव सुन उड़े बिहारी दूध वाले के होश! वीडियो देख नहीं रुकेगी आपकी हंसी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें भारत के रहने वाले प्रभाकर प्रसाद दिखाई दे रहे हैं जो अमेरिका में रहते हैं और वहां देसी चाय बेचते हैं.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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प्रभाकर प्रसाद वो भारतीय शख्स हैं जो अमेरिका में देसी चाय बेचते हैं और लोग उन्हें चायगाय के नाम से भी जानते हैं. हाल ही में वो भारत आए और अपने दूध वाले से बातचीत करने लगे जिसका एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस दौरान वो अपने बिहारी चाय वाले को अमेरिका में दूध की कीमत बताते नजर आ रहे हैं. जब भारत के दूध वाले को पता चलता है कि अमेरिका में एक लीटर दूध की कीमत 450 रुपये है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं. वीडियो को लेकर अब यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

अमेरिका में दूध का रेट सुन भारतीय दूध वाले के उड़े होश

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें भारत के रहने वाले प्रभाकर प्रसाद दिखाई दे रहे हैं जो अमेरिका में रहते हैं और वहां देसी चाय बेचते हैं. वो अपने दूध वाले से बात करते हुए कहते हैं कि अमेरिका में एक लीटर दूध की कीमत 450 रुपये है जिसके बाद दूध वाला उनकी बात पर यकीन नहीं कर पाता. जब उसे भरोसा दिलाया जाता है कि ये सच है तो वो हैरान रह जाता है और अपने दूध को अमेरिका में निर्यात करने की इच्छा जताता है.

 
 
 
 
 
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चाय की कीमत सुन खड़े हो गए कान

चाय की कीमत सुनकर तो चायवाला और भी हैरान रह जाता है. प्रभाकर उसे बताते हैं कि अमेरिका में एक कप चाय 900 रुपये में बिकती है जिसके बाद दूध वाले की आंखें फटी रह जाती है और उसे इन बातों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है. आपको बता दें कि प्रभाकर प्रसाद अमेरिका में अपने हाथों से बनी चाय बेचते हैं जिसे विदेशी लोग और वहां रहने वाले भारतीय काफी पसंद करते हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

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यूजर्स बोले, भारत ही सबसे बढ़िया है

वीडियो को chaiguy_la नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अमेरिका में पैसा ज्यादा है लेकिन खर्चा इतना है कि सब बराबर हो जाता है. एक और यूजर ने लिखा...450 के दूध में हम महीने भर चाय पीते हैं यहां. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भारत ही अच्छा है, कम कमाओ खुश रहो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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