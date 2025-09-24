बैंकॉक में कार और बिजली के खंभे निगल गई जमीन! सिंकहोल ने बेदर्दी से मचाई तबाही- वीडियो वायरल

बेंकॉक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद हो सकता है आपका कलेजा मुंह को आ जाए. यहां से वायरल हो रहे वीडियो में अचानक अस्पताल के पास वाली सड़क फट पड़ी जिसके बाद वहां खड़ी कारें और बिजली के खंभे एक बड़े सिंकहोल में समा गए जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया. वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान और परेशान है.

बैंकॉक में कारें और बिजली के पोल निगल गई जमीन

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो बैंकॉक सैमसेन रोड इलाके का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इस रोड पर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य हो रहा था. इस दौरान सड़क पर अचानक जमीन का एक बड़ा भाग धंस गया और वहां एक सिंकहोल ने जगह ले ली. जिसके बाद आसपास की कारें और बिजली के पोल उसी में समा गए. देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई और जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया. वीडियो में दिख रहा है कि लोगों की कारें यहां तक की सामान उस सिंकहोल में ऐसे समा गए जैसे धरती ने उन्हें निगलने के लिए मुंह खोल लिया हो. वीडियो सैमसन रोड पर वजीरा अस्पताल के सामने का है, जहां लगे सीसीटीवी में ये सारा मंजर कैद हो गया. जैसे ही गड्ढा खुला वैसे ही कई सारा पानी सड़क पर आ गया.

Massive sinkhole outside Wachiraphayaban Hospital in Bangkok. 30 meters wide and 50 meters deep, swallowing cars and power poles. Thankfully no injuries reported. Authorities investigating the cause. #Bangkok #Thailand #Sinkhole pic.twitter.com/l1AmAUwjgc — Save Western Civilisation (@SaveWestern) September 24, 2025

यूजर्स बोले, रूह कांप गई मंजर देखकर

वीडियो को @SaveWestern नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कौन कहता है कि दुनिया खत्म नहीं हो सकती. एक और यूजर ने लिखा...बाप रे, मेरी तो रूह कांप गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...धरती खा गई ये वाली कहावत आज सच होते दिखाई दे रही है.

