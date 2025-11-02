हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: रोड रेज की खौफनाक घटना कैमरे में कैद, कैब ड्राइवर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, वीडियो वायरल

Karnataka Viral Video: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के केआर पुरम ब्रिज पर रोड रेज की घटना में कैब ड्राइवर ने बाइक सवारों को जानबूझकर टक्कर मार दी. छोटी सी टक्कर से शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदल गया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 02 Nov 2025 11:33 AM (IST)
Bengaluru News: आजकल सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच रोड रेज की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. कई बार छोटी सी बात पर लोगों का गुस्सा ऐसा फूटता है कि मामला जानलेवा बन जाता है. ऐसा ही एक मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक मामूली टक्कर की बहस हिंसक रूप ले बैठी. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर दंग रह गए.

कैब ड्राइवर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर

यह घटना बेंगलुरु के केआर पुरम ब्रिज पर हुई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर एक बाइक आगे जा रही थी और उसके पीछे एक कैब चल रही थी. बताया जा रहा है कि बाइक चलते-चलते गलती से कैब से हल्की सी छू गई. सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति में लोग रुककर बात करते हैं, लेकिन यहां मामला कुछ और ही हो गया.

 
 
 
 
 
कैब ड्राइवर अचानक गुस्से में आ गया और उसने बाइक सवारों को सबक सिखाने की नीयत से जानबूझकर अपनी कार बाइक से टकरा दी. टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बाइक के पीछे बैठा युवक सड़क पर गिर जाता है. सौभाग्य से बाइक सवारों को गंभीर चोट नहीं आई, वरना यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था.

व्हाइटफील्ड डिविजन पुलिस ने दर्ज किया मामला 

वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद दोनों युवक थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लेकिन फिर किसी तरह खुद को संभालकर आगे निकल जाते हैं. जानकारी के मुताबिक बाइक सवार युवक मांड्या के रहने वाले हैं. हैरानी की बात यह है कि उन्होंने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज करवाने से इनकार कर दिया.

इसके बावजूद, व्हाइटफील्ड डिविजन पुलिस ने इस मामले को गंभीर मानते हुए संज्ञान लिया है और कैब ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर टक्कर किस वजह से इतनी बढ़ गई और कैब ड्राइवर ने इतनी खतरनाक हरकत क्यों की.

Published at : 02 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Tags :
Bengaluru News Karnataka News VIRAL VIDEO
