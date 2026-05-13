'इसे देख फट जाएगा कलेजा' बिल्ली की मौत पर छाती पीटती बुजुर्ग महिला का वीडियो देख एक साथ रोया इंटरनेट
Viral Cat Death: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपनी बिल्ली की मौत पर बुरी तरह से मातम मनाती दिखाई दे रही है.
जानवर पालने का ख्वाब पालना आसान है लेकिन उसके साथ रहना और फिर उससे जुदा होना सबसे बुरे अनुभवों में से एक होता है. बिल्ली हो या कुत्ता, हम सभी जानते हैं कि इनकी उम्र इंसानों जितनी नहीं होती और जब इनसे जुदाई का समय आता है तो मानों जान हलक में आ जाती है. एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपनी बिल्ली की मौत पर इस तरह बिलख रही है मानों उसका कोई अपना चला गया हो. बताया जा रहा है कि महिला ने बिल्ली को अपनी औलाद की तरह पाला था. वीडियो यूपी के बुलंदशहर से सामने आया है.
बिल्ली की मौत पर बुरी तरह से रोई बुजुर्ग महिला
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपनी बिल्ली की मौत पर बुरी तरह से मातम मनाती दिखाई दे रही है. वो अपनी छाती पीटते हुए बिल्ली को बड़े प्यार से पुकारती है और कहती है कि अब मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी, तू क्यों मुझे छोड़कर चली गई. इसके बाद वो बिल्ली के चेहरे पर बड़े प्यार से हाथ फेरती है और उसे लाड करती है. लेकिन बिल्ली अब इस दुनिया में नहीं है और लाख पुकारने के बाद भी उसकी आंखें नहीं खुलेंगी. वीडियो देखकर आपका भी कलेजा फट पड़ेगा.
बुलंद शहर से सामने आया ये वीडियो आपका कलेजा नोच लेगा pic.twitter.com/DBWExbzkGI— आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) May 13, 2026
बिल्ली के छोटे बच्चों की हालत ने और रुलाया
वीडियो में महिला बिल्ली के उन छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर लाती है जो कुछ दिन पहले ही जन्मे हैं, उन्हें वो उनकी मां के पास रखती है और कहती है कि अब तुम्हारी मां चल बसी, अब मैं किसे प्यार करुंगी. मासूम बिल्ली के बच्चों को मालूम ही नहीं है कि उन्हें दूध पिलाने वाली मां अब इस दुनिया में रही ही नहीं है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
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यूजर्स बोले, कलेजा फट गया
वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जो पालता है वही इस दर्द को समझता है. एक और यूजर ने लिखा...वीडियो देखकर मेरा कलेजा फट गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अपने जानवर को खोने का दुख मुझे अच्छे से मालूम है.
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Source: IOCL