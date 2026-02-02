Video: खाकी का कलेजा! तमाशबीन बनी रही सैकड़ों की भीड़, महिला पुलिसकर्मी ने गंगा में कूद बचाई बाप-बेटे की जान
पटना के दीघा घाट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक बाप और बेटे डूब रहे थे, लेकिन भीड़ तमाशा देख रही थी. वहीं एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने अपनी जान की परवाह किए बिना गंगा में छलांग लगा दी.
Viral video: सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता ही रहता है. कुछ वीडियो लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो रौंगटे खड़े कर देते हैं. ठीक ऐसा ही एक मामला इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है.
यह घटना पटना के दीघा घाट की है. यहां एक पिता और उसका बेटा डूब रहे थे, लेकिन सैकड़ों लोग सिर्फ मूकदर्शक बने तमाशा देख रहे थे. इसी बीच ट्रैफिक पुलिस की एक महिला जवान ने न केवल अपनी बहादुरी दिखाई, बल्कि साहस के असली मायने भी समझाए. महिला जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में छलांग लगा दी और डूबते हुए बाप-बेटे को बचाया. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए.
वीडियो वायरल, लोगों में चर्चा
पटना के दीघा घाट पर बाप- बेटे गंगा में डूब रहे थे. सैकड़ों की भीड़ मूकदर्शक बनी तमाशा देख रही थी.— Priya singh (@priyarajputlive) February 2, 2026
तभी ट्रैफिक पुलिस की इस महिला जवान ने गंगा में छलांग लगा दी. pic.twitter.com/7I7ziV4ksr
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और लोग महिला पुलिसकर्मी की बहादुरी की खूब तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सामान्य जनता की उदासीनता के बीच, एक व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने के लिए अपने कदम तेजी से बढ़ाता है.
इंसानियत और बहादुरी की मिसाल - यूजर्स
सोशल मीडिया पर दीघा घाट की इस घटना ने यूजर्स का दिल जीत लिया है. यूजर्स ने महिला ट्रैफिक पुलिस की बहादुरी और इंसानियत की तारीफ करते हुए कमेंट्स की भरमार कर दी. एक यूजर ने लिखा, वर्दी का मतलब सिर्फ चालान नहीं, जिंदगी को बचाने की ज़िम्मेदारी भी होती है. दीघा घाट पर इस महिला ट्रैफिक पुलिस ने साबित कर दिया. असली हीरो वही है, जो इंसानियत को सबसे आगे रखे और डर के आगे कर्तव्य को चुने. वहीं कई अन्य यूजर्स ने महिला पुलिस जवान को सलाम किया और उन्हें सैल्यूट भी कर रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL