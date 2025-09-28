हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबड़े खतरनाक लोग हैं! जान लेने के लिए फुंकार रहा था कोबरा, शख्स ने फन पे कर लिया किस- वीडियो देख थमी लोगों की सांसें

बड़े खतरनाक लोग हैं! जान लेने के लिए फुंकार रहा था कोबरा, शख्स ने फन पे कर लिया किस- वीडियो देख थमी लोगों की सांसें

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बड़ी मोहब्बत से मौत का खेल दिखाया गया है. इस पूरे खेल में एक शख्स इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के साथ जान की परवाह किए बगैर इश्क लड़ा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 28 Sep 2025 07:27 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स और एक कोबरा के बीच का खौफनाक लेकिन हैरतअंगेज नजारा दिखाया गया है. वीडियो में पहले शख्स कोबरा के फुंकारते हुए शरीर पर हाथ फेरते हुए दिखाई देता है. कोबरा लगातार फुंकारता है और जैसे ही शख्स उसके फन के पास जाता है, पूरे माहौल में डर और रोमांच फैल जाता है. इसके बाद सबसे चौंकाने वाला पल आता है जब शख्स अचानक कोबरा के फन के साथ वो करता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होता. इस पूरी घटना में जो समय लगता है, वह यूजर्स की सांसें रोक देता है.

जहरीले कोबरा को किस करता दिखा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बड़ी मोहब्बत से मौत का खेल दिखाया गया है. इस पूरे खेल में एक शख्स इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के साथ जान की परवाह किए बगैर इश्क लड़ा रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स पहले तो गुस्से से फुंकार रहे कोबरा को प्यार से सहलाता है और फिर बगैर डरे उसके फन पर ही किस कर लेता है. ये सब देखने में इतना खतरनाक होता है कि एक बार के लिए लोगों की सांसें अटक जाती है. दावा किया जा रहा है कि शख्स पेशे से स्नैक रेस्क्यूअर है और सांपो के साथ अक्सर रील बनाता रहता है. लेकिन इस तरह के स्टंट एक दम जानलेवा हैं जिससे किसी भी परिवार की खुशियां एक सेकंड में छिन सकती हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by അമിത നായർ🍁🕊️👽 (@amitha_niar_2001)

बेहद खतरनाक है भारतीय नाग, एक बाइट और जिंदगी का खेल खत्म

आपको बता दें कि भारतीय स्पेक्टिकल कोबरा जिसे नाग भी कहा जाता है हाई वेनेमस होता है. इसके न्यूरोटॉक्सिन जहर की कुछ बूंदे ही एक व्यस्क इंसान को आधे घंटे में मौत के घाट उतार सकती है. ऐसे में फन को किस करने से सांप सिर में काट सकता है जिससे जहर का असर जल्दी होगा और मौत तुरंत भी हो सकती है. बहरहाल वीडियो को लेकर अब इंटरनेट पर तरह तरह के रिएक्शन आने लगे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ

यूजर्स बोले, भाई मौत से डर नहीं लगता क्या

वीडियो को amitha_niar_2001 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई को एडवांस में आरआईपी. एक और यूजर ने लिखा...बड़े खतरनाक लोग हैं भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....भाई तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या, क्यों ऐसे काम करता है.

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल

Published at : 28 Sep 2025 07:27 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Vijay Rally Stampede: ‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
दिल्ली NCR
यौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
यौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Vijay Rally Stampede: ‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
दिल्ली NCR
यौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
यौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
विश्व
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
बिहार
Bihar Bridge: बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी का स्ट्रक्चर ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर
बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी का स्ट्रक्चर ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर
जनरल नॉलेज
Biggest Ramlila Of UP: उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग
उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग
हेल्थ
Hypertension Signs In Eyes: आंखों में दिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण, गलती कर दी तो चली जाएगी आंखों की रोशनी
आंखों में दिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण, गलती कर दी तो चली जाएगी आंखों की रोशनी
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget