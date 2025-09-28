सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स और एक कोबरा के बीच का खौफनाक लेकिन हैरतअंगेज नजारा दिखाया गया है. वीडियो में पहले शख्स कोबरा के फुंकारते हुए शरीर पर हाथ फेरते हुए दिखाई देता है. कोबरा लगातार फुंकारता है और जैसे ही शख्स उसके फन के पास जाता है, पूरे माहौल में डर और रोमांच फैल जाता है. इसके बाद सबसे चौंकाने वाला पल आता है जब शख्स अचानक कोबरा के फन के साथ वो करता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होता. इस पूरी घटना में जो समय लगता है, वह यूजर्स की सांसें रोक देता है.

जहरीले कोबरा को किस करता दिखा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बड़ी मोहब्बत से मौत का खेल दिखाया गया है. इस पूरे खेल में एक शख्स इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के साथ जान की परवाह किए बगैर इश्क लड़ा रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स पहले तो गुस्से से फुंकार रहे कोबरा को प्यार से सहलाता है और फिर बगैर डरे उसके फन पर ही किस कर लेता है. ये सब देखने में इतना खतरनाक होता है कि एक बार के लिए लोगों की सांसें अटक जाती है. दावा किया जा रहा है कि शख्स पेशे से स्नैक रेस्क्यूअर है और सांपो के साथ अक्सर रील बनाता रहता है. लेकिन इस तरह के स्टंट एक दम जानलेवा हैं जिससे किसी भी परिवार की खुशियां एक सेकंड में छिन सकती हैं.

View this post on Instagram A post shared by അമിത നായർ🍁🕊️👽 (@amitha_niar_2001)

बेहद खतरनाक है भारतीय नाग, एक बाइट और जिंदगी का खेल खत्म

आपको बता दें कि भारतीय स्पेक्टिकल कोबरा जिसे नाग भी कहा जाता है हाई वेनेमस होता है. इसके न्यूरोटॉक्सिन जहर की कुछ बूंदे ही एक व्यस्क इंसान को आधे घंटे में मौत के घाट उतार सकती है. ऐसे में फन को किस करने से सांप सिर में काट सकता है जिससे जहर का असर जल्दी होगा और मौत तुरंत भी हो सकती है. बहरहाल वीडियो को लेकर अब इंटरनेट पर तरह तरह के रिएक्शन आने लगे हैं.

यूजर्स बोले, भाई मौत से डर नहीं लगता क्या

वीडियो को amitha_niar_2001 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई को एडवांस में आरआईपी. एक और यूजर ने लिखा...बड़े खतरनाक लोग हैं भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....भाई तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या, क्यों ऐसे काम करता है.

