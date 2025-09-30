कहते हैं कि सांप का काटा छुड़ाए नेवला लेकिन नेवले का काटा छुड़ा कोई नहीं सकता. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद इस कहावत को लेकर आपका नजरिया बदल जाएगा. दरअसल, डांस करने के लिए जुनून की जरूरत होती है लेकिन अगर किसी को डांस का सुलेमानी कीड़ा काट जाए तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता. ऐसा ही कुछ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में. जहां एक भाई ने अपनी बहन की शादी में ऐसा डांस किया कि बेचारी की पूरी एंट्री खराब कर दी. वीडियो देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी.

बहन की शादी में अजीब डांस करके बुरा फंसा बेचारा भाई

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भाई अपनी बहन की शादी में जबरन डांस करता दिखाई दे रहा है. उसका डांस ऐसा है मानों वहां पहुंचे मेहमानों के लिए सजा हो. ना कोई ताल ना मेल और ना ही कोई परफेक्शन. इस भाई को डांस के सुलेमानी कीड़े ने ऐसा काटा कि भरी महफिल में तो अपनी फजीहत करवाई ही साथ ही पूरा सोशल मीडिया भी इस डांस की खिल्ली उड़ाने लगा. वीडियो में दिख रहा है कि लड़का शादी में अपनी बहन की एंट्री पर डांस कर रहा है. उसका कॉन्फिडेंस तो मानों ऐसा है जैसे माइकल जैक्सन से ट्रेनिंग लेकर आया हो लेकिन जमीनी हकीकत देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी. बेचारा दूल्हा भी सोच रहा होगा कि कहां फंस गया. यूजर्स जमकर वीडियो के मजे ले रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shivansh Shukla (@aarshu_shukla_79)

यूजर्स ने लिए जमकर मजे, बोले ना डांस आता है ना शर्म

वीडियो को aarshu_shukla_79 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हिम्मत चाहिए भाई सबके सामने इस तरह का डांस करने से पहले ( हंसने वाली इमोजी इस्तेमाल करते हुए) एक और यूजर ने लिखा...जीजा सोच रहा होगा कि ऐसे साले से तो अच्छा भगवान मौत दे देता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई को ना डांस आता है और ना शर्म.

