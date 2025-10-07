सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन ऐसे-ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान भी होते हैं और हंसते-हंसते लोटपोट भी. हाल ही में एक ऐसा ही मजेदार वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक स्कूली लड़का-लड़की क्लास से बंक मारकर गली में इश्क फरमाते दिखाई दे रहे हैं. उनके साथ लड़की की एक सहेली भी मौजूद है, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब गली के लोग ऊपर से यह पूरा नजारा देखते हुए अचानक उन्हें सबक सिखाने का तरीका निकाल लेते हैं. इस वीडियो ने आते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है और हर कोई इस मजेदार वाकये पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है.

स्कूल से बंक मारकर गली में इश्क लड़ा रहे थे लड़का लड़की

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़का और लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में ही एक सुनसान गली में खड़े होकर इश्क लड़ाने लगते हैं. पहले तो लड़का लड़की को गले लगाता है. इसके बाद वो अचानक उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है जैसे किसी फिल्मी सीन की नकल कर रहा हो. इस दौरान लड़की भी खिलखिलाकर हंसती है और उसकी सहेली मोबाइल से आसपास का माहौल देखती रहती है. दोनों की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं और फिर लड़का लड़की को अपने स्कूटर पर बैठाता है. यहीं पर वो और करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऊपर से देखने वाले पड़ोसी खेल बिगाड़ देते हैं.

मोहल्ले वालों ने फिर ऐसे सिखाया सबक कि भाग खड़े हुए

दरअसल, जैसे ही दोनों गली में रोमांस की हद पार करने लगते हैं, ऊपर बालकनी में खड़े एक शख्स को यह सब नागवार गुजरता है. वो तुरंत बाल्टी भर पानी उठाता है और बिना देर किए सीधे उन पर उंडेल देता है. अचानक पानी की बौछार पड़ते ही लड़का और लड़की हक्के-बक्के रह जाते हैं और तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं. इस दृश्य को देखकर आसपास मौजूद लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं. वहीं जिसने ये वीडियो बनाया उसने पूरा वाकया कैमरे में कैद कर लिया और अब यही क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को Amrita mishra नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर हमारे मोहल्ले में ये सब हो रहा होता तो पीट दिए जाते अब तक. एक और यूजर ने लिखा...पानी बर्फ वाला डालना था, तब मजा आता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह क्या सबक सिखाया है, मजा आ गया सीन देखकर.

