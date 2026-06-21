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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBihar Health Minister Viral Video: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का स्पेशल योगा, अजब-गजब मुद्राएं देख छूट जाएगी हंसी; वीडियो वायरल

Bihar Health Minister Viral Video: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का स्पेशल योगा, अजब-गजब मुद्राएं देख छूट जाएगी हंसी; वीडियो वायरल

Bihar Health Minister Viral Video: निशांत कुमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में मंत्री जी योग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कुछ मुद्राएं ऐसी है कि लोगों की हंसी नहीं रुक रही है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 21 Jun 2026 03:29 PM (IST)
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Bihar Health Minister Viral Video: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देशभर में नेताओं, मंत्रियों और आम लोगों ने योग कर फिटनेस का संदेश दिया, लेकिन इस बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में मंत्री जी योग करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मुद्राएं ऐसी है कि इंटरनेट पर लोगों की हंसी नहीं रुक रही है. यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं. 

योग करते-करते वायरल हो गए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक योग प्रशिक्षक लोगों को योगासन कर रहा है. आसपास मौजूद लोग प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करते हुए योग कर रहे हैं. इसी दौरान कैमरा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पर जाता है, जो बाकी लोगों के साथ योग करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि उनके हाथ-पैर और शरीर के मूवमेंट बाकी लोगों से थोड़ी अलग नजर आती है. वह कभी पैर की जगह कहीं और हाथ ले जाते दिखे, तो कभी प्रशिक्षक की मुद्रा से बिल्कुल अलग पोज में दिखाई देते हैं. वहीं इस वीडियो को देखकर कई लोग कह रहे हैं कि इन्होंने तो रामदेव को फेल कर दिया. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इस पर मजेदार कमेंट करने लगे. इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके है और कई लोग इस वीडियो को देखकर कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं. 

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वीडियो देख यूजर्स ने स्वास्थ्य मंत्री के लिए मजे 

इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया है, जहां हजारों लोग इसे देख चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स ने जमकर मजेदार रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा यार इन्होंने तो योगा टीचर को भी पीछे छोड़ दिया. दूसरे ने मजाक करते हुए लिखा गौर से देखिए योगा टीचर को, यही तो बता रहे हैं कि सही होगा कैसे होता है. एक और यूजर ने कमेंट किया जिनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं बताया जाता है, वह अब योग कर रहे हैं चलिए कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं. वहीं एक यूजर ने मजाक करते हुए कमेंट किया सब बाएं पैर को छू रहे हैं और निशांत जी को दाएं पैर में खुजली हो रही है. वीडियो पर एक और यूजर ने लिखा इसी बहाने स्वास्थ्य मंत्री जी खुद भी स्वस्थ हो जाएंगे, तो दूसरे ने कहा शरीर में अभी भी थोड़ी लचक बाकी है. उनके एक और यूजर ने मजाक के अंदाज में कमेंट किया पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में...

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 Jun 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
Bihar Health Minister Viral Video International Yoga Day 2026 Health Minister Nishant Kumar Nishant Kumar Viral Video
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