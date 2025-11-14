बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना दोपहर तक जिस रफ्तार से आगे बढ़ी, उसने साफ कर दिया कि इस बार हवा पूरी तरह एनडीए के पक्ष में बह रही है. शुरुआती रुझानों ने ही माहौल बना दिया था, और अब बढ़त के आंकड़े इसे लगभग पक्का करते दिख रहे हैं कि बिहार की सत्ता पर दोबारा एनडीए का ही कब्जा होने जा रहा है. गिनती में लगातार मजबूती के साथ उठते ग्राफ ने संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने की दहलीज पर पहुंच चुके हैं.

इस चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए और महागठबंधन में थी दोनों तरफ से जोर-शोर से प्रचार हुआ, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि जनता ने इस बार फिर एनडीए की ही कमान थमाने का मन बना लिया है. आइए कुछ फनी मीम्स देख लेते हैं.

राजद-कांग्रेस गठबंधन की हालत भी कुछ ऐसी दिख रही है जैसे- ‘भाई, रिजल्ट न सही, कम से कम कॉन्फिडेंस ही दे दो!’ एक मीम में लिखा था-

‘नेहरू जी अपने जन्मदिन पर कांग्रेस का प्रदर्शन लाइव देख रहे हैं.’ 14 नवंबर को नेहरू जयंती मनाई जाती है. कांग्रेस की हालत देखकर सोशल मीडिया ने ये मीम ऐसा उछाला कि पूरा टाइमलाइन नीला पड़ गया.

Nehru ji watching Congress' performance on his birthday #BiharElection2025 pic.twitter.com/lviaIhGkm5 — Sagar (@sagarcasm) November 14, 2025

प्रशांत किशोर पर मीमबाजों का हमला हुआ है, जिसमें 3 इडियट्स वाला सुपरहिट सीन है जिसमें प्रशांत किशोर रिजल्ट चेक करते दिख रहे हैं. JSP यानी जन सुराज पार्टी को लेकर लोगों में उम्मीदें थीं, लेकिन रुझान ने पार्टी का लगभग सूपड़ा साफ कर दिया.

‘नीचे से चेक कर, नीचे से!’

दूसरा मीम वो है जिसमें मनोज बाजपेयी का डायलॉग है, जिसमें प्रशांत किशोर का चेहरा नजर आ रहा है.

“बहुत पीछे रह गया न मैं भाई?” और बगल में JSP का लोगो नजर आ रहा है.

महागठबंधन पर भी जमकर तंज हो रहा है. तेजस्वी यादव की फोटो के साथ एक मीम वायरल हो रहा है. जिसमें लिखा है, ‘और जब आखिरकार मुख्यमंत्री बनने की हमारी बारी आई, तो एग्जिट पोल भी सही निकला!’

Aur jab humaari baari aayi CM banne ki, toh sala Exit Poll bhi sahi nikal gaya#BiharElections2025 | #BiharPolitics pic.twitter.com/yR3wd8IChp — Sagar (@sagarcasm) November 14, 2025

एक मीम में पुष्पा फिल्म का सीन दिख रहा है, जिसमें अल्लू अर्जुन नजर आ रहे हैं. जिसमें बिहार वोटर राहुल गांधी को देख कहता दिखा-

‘तेरी रैली में आया था मतलब तूने मुझे अपना वोटर समझ लिया क्या? नहीं तेरी कॉमेडी का फैन है मैं.’

Bihar voters to Rahul Gandhi #BiharElection2025 pic.twitter.com/NSTo2ShlMR — Ministry Of Sarcasm (@M_OfSarcasm) November 14, 2025

वहीं एक वीडियो तो पंचायत वेब सीरीज से जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक, बनराकस, बिनोद चुनाव जीतने पर डांस कर रहे हैं. इनमें विधायक के चेहरे पर मोदी की फोटो है, बनराकस के चेहरे पर नीतीश कुमार, सीएम योगी और अनंत सिंह भी नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, राबड़ी देवी उदास नजर आ रहे हैं.