वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे काफी लोग मौजूद हैं और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण नजर आता है. इसी दौरान एक युवक जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 22 Feb 2026 04:08 PM (IST)
सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जो कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर छा जाते हैं. कभी किसी का अजीब डांस चर्चा में आ जाता है तो कभी सड़क पर हुई झड़प सुर्खियां बन जाती है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भीड़ के बीच हंगामा कर रहे एक युवक का मामला दिखाया गया है. वीडियो में नजर आता है कि कथित तौर पर भीड़ में लड़ाई और उपद्रव कर रहा शख्स अचानक पुलिस के हाथ लग जाता है. इसके बाद मौके पर जो दृश्य बनता है, वह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. कुछ लोग इसे कानून का सख्त संदेश बता रहे हैं तो कुछ इसे सोशल मीडिया का नया वायरल कंटेंट कह रहे हैं.

भीड़ में पुलिस के हत्थे चढ़ा उपद्रवी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे काफी लोग मौजूद हैं और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण नजर आता है. इसी दौरान एक युवक जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसे एक पुलिसकर्मी उठा उठाकर पटक रहा है और वो भी बाल पकड़कर. वीडियो में साफ दिखता है कि पुलिसकर्मी युवक को पकड़कर जोर जोर से झंझोड़ता है और बाल पकड़कर हवा में घुमाता है जिससे युवक की हालत बेहद खराब हो जाती है.

 
 
 
 
 
बाल पकड़ पुलिस ने घसीटा

वीडियो में पुलिसकर्मी युवक को जमीन से उठाकर काबू में करता दिखाई देता है. आसपास खड़े लोग दूर से तमाशा देखते रहते हैं. कुछ लोग मोबाइल कैमरा ऑन कर पूरा दृश्य रिकॉर्ड करते नजर आते हैं. वीडियो देखकर इतना तो मालूम हो गया कि अब यह युवक कभी किसी जगह पर उपद्रव नहीं मचाएगा और ना ही किसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनेगा.

यूजर्स ने ले लिए मजे

मौके पर मौजूद लोग इस पूरे घटनाक्रम को देखते रहते हैं और किसी ने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया. देखते ही देखते यह क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई. वीडियो के साथ अलग-अलग दावे भी किए जा रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि युवक भीड़ में झगड़ा कर रहा था और लोगों को परेशान कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया. हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह स्पष्ट नहीं है कि घटना कब और कहां की है.

Published at : 22 Feb 2026 04:08 PM (IST)
Video: भीड़ में उपद्रव मचाना पड़ा भारी, पुलिस के हत्थे चढ़ते ही युवक का बना गया भूत, निकल गई गर्मी, वीडियो वायरल
भीड़ में उपद्रव मचाना पड़ा भारी, पुलिस के हत्थे चढ़ते ही युवक का बना गया भूत, निकल गई गर्मी, वीडियो वायरल
PM Modi In Meerut: मेरठ में संबोधन के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी | Akhilesh Yadav | BSP
UP Breaking: 'केस का सामना करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा', FIR पर बोले Avimukteshwaranand | CM Yogi
Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya
Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
बिहार
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का तंज, 'अब गांधीजी की...'
'अब गांधीजी की कांग्रेस नहीं रही', AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज
क्रिकेट
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, टी20 वर्ल्ड कप का ये गणित चकरा देगा सिर
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, सिर चकरा देगा ये गणित
भोजपुरी सिनेमा
Holi 2026: ‘खेतवा में पावर दिखावे पवनवा'...मनोज तिवारी के ‘होलरिया’ गाने ने मचाई हलचल
‘खेतवा में पावर दिखावे पवनवा'...मनोज तिवारी के ‘होलरिया’ गाने ने मचाई हलचल
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
इंडिया
सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से पहुंच जाएंगे मेरठ, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें क्या-क्या खास
सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से पहुंच जाएंगे मेरठ, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
यूटिलिटी
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सीधे कैसे कर सकते हैं शिकायत, जान लें उनसे मिलने का तरीका
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सीधे कैसे कर सकते हैं शिकायत, जान लें उनसे मिलने का तरीका
ट्रेंडिंग
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
