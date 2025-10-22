ऐसी भाभी के साथ डांस करना तो सपना... 'बल्ले-बल्ले' पर यूं झूमीं भाभी कि मचल उठे लाखों दिल

सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा मंच बन चुका है, जहां हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. कभी किसी का डांस, तो कभी किसी की मस्ती, लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई बस यही कह रहा है कि ऐसी भाभी के साथ डांस करना तो बस सपना ही रह गया. आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और खासकर X पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को यूजर @ImAryanSoni ने X पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि Aise bhabhi ke saath dance krne ka sapna sapna reh gya यानी अब तो ऐसी भाभी के साथ डांस करने का सपना भी सपना ही रह गया. इसके बाद यह वीडियो हर जगह तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है इस वायरल वीडियो में खास?

वीडियो की शुरुआत होती है एक शादी या किसी फैमिली फंक्शन के डांस फ्लोर से होती है. जहां एक महिला, जो पिंक साड़ी में हैं, बेहद कॉन्फिडेंट और मस्त अंदाज में बल्ले-बल्ले गाने पर डांस कर रही हैं. उनके साथ एक लड़का भी डांस करता दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही भाभी जी का डांस शुरू होता है, सबकी निगाहें बस उन्हीं पर टिक जाती हैं. गाने की बीट्स पर उनके ठुमके, एक्सप्रेशन्स और एनर्जी ऐसी है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं. डांस इतना शानदार और दिलकश है कि वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

Aise bhabhi ke saath dance krne ka sapna sapna reh gya 😭😭 pic.twitter.com/XAjutvPkbA — Aryan (@ImAryanSoni) April 25, 2025

सोशल मीडिया पर मचा तहलका

वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स की लाइन आ गई. X पर इसे हजारों बार रीपोस्ट किया जा चुका है और लाखों व्यूज मिल चुके हैं. लोग भाभी के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.कोई कह रहा है कि भाभी जी ने तो पंजाबी शादी को भी पछाड़ दिया. तो कोई लिख रहा है ऐसी भाभी मिल जाए तो डांस करने में मजा आ जाए. हर कोई भाभी की तारीफ करते नहीं थक रहा, तो कोई मजेदार मीम्स और कमेंट्स से माहौल हल्का-फुल्का बना रहा है. कुछ यूजर ने कमेंट किया कि भाभी ने तो स्टेज ही हिला दिया. कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अब मुझे भी शादी में सिर्फ डांस देखना है. वहीं इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत डांस की नेचुरल वाइब और एनर्जी है.

