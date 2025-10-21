हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदिलबर-दिलबर पर भाभी ने किया सांसें रोक देने वाला डांस, वीडियो देखने के बाद अब तक दिल पर हाथ रखकर बैठे हैं यूजर्स

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां एक छोटी सी वीडियो भी आपको रातों-रात फेमस कर सकती है. चाहे वो डांस हो, एक्टिंग, मिमिक्री या कुछ और, इसी बीच हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 21 Oct 2025 05:59 PM (IST)
आज का दौर बिल्कुल बदल चुका है. पहले लोग बड़े-बड़े फिल्म डायरेक्टर्स, टीवी चैनलों और अखबारों का इंतजार करते थे कि कब उन्हें कोई मौका मिलेगा, कब वे किसी शो में दिखेंगे और कब उनका टैलेंट दुनिया देखेगी, लेकिन अब ये सब चीजें बदल चुकी हैं. आज के समय में अगर आपके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप भी बिना किसी बड़े नाम या पहचान के स्टार बन सकते हैं. सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां एक छोटा सा वीडियो भी आपको रातों-रात फेमस कर सकता है. चाहे वो डांस हो, एक्टिंग, मिमिक्री या कुछ और, इसी बीच हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो को  X पर @Fun_and_Viral_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और देखते ही देखते यह क्लिप इंटरनेट पर छा गई.

वायरल वीडियो में क्या है खास?

वीडियो में भाभी ने काले रंग की खूबसूरत साड़ी पहन रखी है और वे फेमस बॉलीवुड सॉन्ग दिलबर-दिलबर पर ऐसा कमाल का डांस कर रही हैं कि लोगों की सांसें थम गई हैं. जैसे ही गाने की बीट्स आती हैं, भाभी जी पूरी एनर्जी और शानदार एक्सप्रेशन्स के साथ थिरकने लगती हैं. उनके डांस मूव्स, एक्सप्रेशन्स, और सबसे बढ़कर उनका कॉन्फिडेंस देखकर हर कोई हैरान है कि कोई आम दिखने वाली महिला इतना बेहतरीन डांस कैसे कर सकती है.

 
 
वीडियो ने मचाया धमाल, सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की लाइन

जैसे ही ये वीडियो पोस्ट हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों की लाइन लग गई. लाखों लोगों ने वीडियो देखा, लाइक किया और शेयर किया. कमेंट सेक्शन में तो मानो तूफान आ गया है. कोई भाभी तारीफ कर रहा है, तो कोई मजेदार और हंसी वाले कमेंट्स करके फनी रिएक्शन दे रहा है. एक यूजर ने कमेंट किया कि भाभी जी तो पूरी हिरोइन लग रही हैं,  वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि दिलबर गाना अब सच में दिल छू गया. इसके अलावा कुछ यूजर ने कहा कि इतना जबरदस्त डांस तो हमने रियलिटी शो में भी नहीं देखा. कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर रियलिटी डांस शो में भाभी जी जाएं, तो फाइनल तक आराम से पहुंच जाएंगी. 

Published at : 21 Oct 2025 05:59 PM (IST)
