जापानी बच्ची ने कन्नड़ में दी स्पीच! बोली इससे मीठा कुछ नहीं, वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती रही हैं और बोली जाती है. हर 100 किमी पर अपना रिवाज,खाना और भाषा बदलने वाले देश का नाम ही भारत है. ऐसे में क्षेत्रिय भाषाएं जैसे कन्नड़ लोगों को कितना प्रभावित करती हैं ये अब विदेशी बच्चों में भी देखने को मिल रहा है. जहां एक ओर दक्षिण भारत के लोग कन्नड़ बोलते हैं तो वहीं अब कन्नड़ का रिवाज जापानी बच्चों के दिलों में भी बसता दिखाई दे रहा है. ऐसा ही एक नजारा दिखा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जहां एक जापानी बच्ची ने जब स्टेज पर कन्नड़ बोली तो लोगों ने तालियों का शोर थमने नहीं दिया.

जापानी बच्ची ने कन्नड़ में दी स्पीच तो हैरान रह गए दर्शक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बेंगलुरु के राज्योत्सव का नजारा दिखाया गया है. इस समारोह के दौरान जो नजारा देखने को मिला उसने हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया. हुआ यूं कि बेंगलुरु की ट्रायो वर्ल्ड एकेडमी में ग्रेड-1 की एक सात साल की जापानी स्टूडेंट कोनात्सु हसीगावा ने अपनी सेकंड लैंग्वेज के रूप में कन्नड़ को चुना है और समारोह में स्टेज पर आकर ऐसी स्पीच कन्नड़ में दी है कि वहां मौजूद शिक्षक, छात्र और स्पीच सुनने आई भीड़ हैरान रह गई.

कहा, ये भाषा बेहद खूबसूरत और मीठी है

वायरल वीडियो में ये जापानी बच्ची कन्नड़ भाषा में कहती है..."नमस्कार, कन्नड़ भाषा बेहद खूबसूरत है, इसे बोलना आसान, ये सुनने में मीठी है और अगर जन्म लेना है तो कन्नड़ नाड़ु में ही जन्म लेना चाहिए". उसने जिस सफाई से ये स्पीच दी उसने दर्शकों का दिल खुश कर दिया. लोग हैरानी से तालियां बजाने लगे. सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

यूजर्स ने भी की तारीफ

वीडियो को trio_world_academy नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस बच्ची के मुंह से कन्नड़ और भी खूबसूरत लग रही है. एक और यूजर ने लिखा....बच्ची के साफ दिल और मासूम आवाज से कन्नड़ सुनकर मजा आ गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जापान को प्यार करने का एक और कारण मिल गया.

