हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजापानी बच्ची ने कन्नड़ में दी स्पीच! बोली इससे मीठा कुछ नहीं, वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

जापानी बच्ची ने कन्नड़ में दी स्पीच! बोली इससे मीठा कुछ नहीं, वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बेंगलुरु के राज्योत्सव का नजारा दिखाया गया है. इस समारोह के दौरान जो नजारा देखने को मिला उसने हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 19 Nov 2025 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती रही हैं और बोली जाती है. हर 100 किमी पर अपना रिवाज,खाना और भाषा बदलने वाले देश का नाम ही भारत है. ऐसे में क्षेत्रिय भाषाएं जैसे कन्नड़ लोगों को कितना प्रभावित करती हैं ये अब विदेशी बच्चों में भी देखने को मिल रहा है. जहां एक ओर दक्षिण भारत के लोग कन्नड़ बोलते हैं तो वहीं अब कन्नड़ का रिवाज जापानी बच्चों के दिलों में भी बसता दिखाई दे रहा है. ऐसा ही एक नजारा दिखा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जहां एक जापानी बच्ची ने जब स्टेज पर कन्नड़ बोली तो लोगों ने तालियों का शोर थमने नहीं दिया.

जापानी बच्ची ने कन्नड़ में दी स्पीच तो हैरान रह गए दर्शक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बेंगलुरु के राज्योत्सव का नजारा दिखाया गया है. इस समारोह के दौरान जो नजारा देखने को मिला उसने हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया. हुआ यूं कि बेंगलुरु की ट्रायो वर्ल्ड एकेडमी में ग्रेड-1 की एक सात साल की जापानी स्टूडेंट कोनात्सु हसीगावा ने अपनी सेकंड लैंग्वेज के रूप में कन्नड़ को चुना है और समारोह में स्टेज पर आकर ऐसी स्पीच कन्नड़ में दी है कि वहां मौजूद शिक्षक, छात्र और स्पीच सुनने आई भीड़ हैरान रह गई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TRIO World Academy (@trio_world_academy)

कहा, ये भाषा बेहद खूबसूरत और मीठी है

वायरल वीडियो में ये जापानी बच्ची कन्नड़ भाषा में कहती है..."नमस्कार, कन्नड़ भाषा बेहद खूबसूरत है, इसे बोलना आसान, ये सुनने में मीठी है और अगर जन्म लेना है तो कन्नड़ नाड़ु में ही जन्म लेना चाहिए". उसने जिस सफाई से ये स्पीच दी उसने दर्शकों का दिल खुश कर दिया. लोग हैरानी से तालियां बजाने लगे. सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल

यूजर्स ने भी की तारीफ

वीडियो को trio_world_academy नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस बच्ची के मुंह से कन्नड़ और भी खूबसूरत लग रही है. एक और यूजर ने लिखा....बच्ची के साफ दिल और मासूम आवाज से कन्नड़ सुनकर मजा आ गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जापान को प्यार करने का एक और कारण मिल गया.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

Published at : 19 Nov 2025 05:27 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Student From Japan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
रणवीर सिंह के 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- ISIS के सिर काटते दिखाने जैसा, आदित्य धर हैं पैसों के लालची
रणवीर सिंह के 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- ISIS के सिर काटते दिखाने जैसा
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
रणवीर सिंह के 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- ISIS के सिर काटते दिखाने जैसा, आदित्य धर हैं पैसों के लालची
रणवीर सिंह के 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- ISIS के सिर काटते दिखाने जैसा
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
ट्रेंडिंग
Viral News: नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget