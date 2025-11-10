सोशल मीडिया अनिश्चितताओं से भरा हुआ ठिकाना है. यहां कब क्या वायरल हो जाए इसे कोई नहीं जानता. कभी किसी किसी बच्चे का डांस दिल जीत लेता है तो कभी दूल्हा दुल्हन का अजीब डांस यूजर्स की हंसी छुड़ा देता है. लेकिन इस बार जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. जी हां, यहां श्मशान में जलती चिता के साथ एक लड़की ने जो किया वो आपको डरते हुए ठुमके लगाने पर मजबूर भी कर सकता है.

श्मशान में चिता के सामने हसीना ने लगाए ठुमके

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें श्मशान में जलती चिता को दिखाया गया है. चिता लगातार जल रही है और उससे आग की लपटें धूं धूं कर उठ रही है. ऐसा लग रहा है मानों श्मशान में मातम का माहौल होगा. लेकिन अगले ही पल कैमरा घूमता है और जो नजारा दिखता है उससे सभी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं.

डीजे की धुन पर मौत का मनाया जश्न

वायरल वीडियो में जलती चिता के सामने एक डीजे व्हिकल खड़ी है जिसमें जोर जोर से गाने बज रहे हैं और उसी व्हिकल पर चढ़कर एक हसीना जोरदार ठुमके लगा रही है. जी हां, मौत और गम के माहौल में इस तरह से डीजे बजाकर डांस करना या कराना सोशल मीडिया पर लोगों को रास नहीं आ रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी है और वो लगातार गाने की धुन पर ठुमके लगा रही है.

यूजर्स बोले, डांस भी किया तो चिता के सामने!

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये बढ़िया था गुरु, कोई इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...कैसे कैसे लोग हैं, मौत का भी जश्न मना रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह दीदी वाह, डांस भी किया तो चिता के सामने.

