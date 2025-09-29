कल का दिन शायद पाकिस्तान कभी भुला न पाए. भारत ने एशिया कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान को एक ही महीने में तीन बार हराकर बता दिया कि क्रिकेट का असली बादशाह कौन है. इतना ही नहीं, तीसरी हार तो पाकिस्तान को टूर्नामेंट के फाइनल में मिली है. लेकिन इसी फाइनल में दर्शक दीर्घा में अलग ही रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था जिसमें एक हसीना मैच के दौरान दर्शकों के बीच भोजपुरी गानों पर जमकर ठुमके लगा रही थी. डांस का वीडियो अब वायरल है जिसे लेकर अब यूजर्स भी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

भारत पाक मैच में भोजपुरी गानों पर लगे ठुमके

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हसीना भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल के दौरान भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाती दिखाई दे रही है. एक तरफ मैच का रोमांच है और एक तरफ भोजपुरी ठुमकों का. ऐसा लग रहा है मानों एक ही टिकट में दर्शकों को डबल फायदा मिल गया है. इस महिला ने पारंपरिक ड्रेस पहनी हुई है और जमकर ठुमके लगाती दिखाई दे रही है.

आसपास दर्शक भी झूम रहे हैं और हसीना के डांस की दाद दे रहे हैं. वीडियो देखकर आपका भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा. इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तानी दर्शक भारतीय दर्शकों के साथ भोजपुरी गाने पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं.

यूजर्स ने जमकर लिए मजे, बोले एक तीर से दो निशाने

वीडियो को @ChapraZila नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह दिल गार्डन गार्डन हो गया. एक और यूजर ने लिखा...एक टिकट में दो दो मौज, अलग ही खेल चल रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इनकी अलग ही दुनिया है, जहां मैच होगा वहां ठुमका क्वीन पहुंच ही जाएगी.

